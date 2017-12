Dzurinda a Mikloš s úsmevom opustili SDKÚ, o klube sa ešte rozhodne

Expremiér a exminister zostanú poslancami, do inej strany nevstúpia. Či zostanú v klube, nechávajú na strane.

BRATISLAVA. Oznamovali, že opúšťajú stranu, ktorú spolu zakladali a robili to s úsmevom, v uvoľnenej atmosfére. Ráno Mikuláš Dzurinda (59) a Ivan Mikloš (54) rozoslali do redakcií e-maily, že končia v SDKÚ.

Popoludní o tom hodinu hovorili s novinármi, teraz sa chcú načas od komentovania situácie v ich materskej strane stiahnuť.

„Sme vám k dispozícii, koľko chcete, ale v ďalších dňoch alebo hodinách by sme sa už tejto téme venovať nechceli,“ povedal Dzurinda, ktorý stranu pred štrnástimi rokmi v roku 2000 založil.

Z miery ho nevyviedli ani otázky o kauze Gorila či financovaní SDKÚ, vehementne ukazoval, že z politiky odchádza s čistými rukami.

Novú stranu už nezaložia

Národná rada Odchody SDKÚ

Lucia Žitňanská - Most-Híd

Miroslav Beblavý - Sieť

M. Vášáryová - nezaradená

M. Dzurinda - nezaradený

Ivan Mikloš - nezaradený

Lucia Žitňanská - Most-Híd Miroslav Beblavý - Sieť M. Vášáryová - nezaradená M. Dzurinda - nezaradený Ivan Mikloš - nezaradený KDH

Daniel Lipšic - Nova

Jana Žitňanská - Nova

Rado Procházka - Sieť,

odchádza z parlamentu

Daniel Lipšic - Nova Jana Žitňanská - Nova Rado Procházka - Sieť, odchádza z parlamentu OĽaNO

Alojz Hlina - nezaradený

Mária Ritomská - nezarad.

Mikuláš Huba – nezaradený



Alojz Hlina - nezaradený Mária Ritomská - nezarad. Mikuláš Huba – nezaradený SaS

Juraj Miškov - Nova

Jozef Kollár - Nova

Daniel Krajcer - Nova

Juraj Droba - Nova

Martin Chren - Nova

Juraj Miškov - Nova Jozef Kollár - Nova Daniel Krajcer - Nova Juraj Droba - Nova Martin Chren - Nova Most-Híd

Andrej Hrnčiar - Sieť, opúšťa parlament

Neplánujú vstúpiť do inej strany či novú zakladať.

Nepredpokladajú, že v parlamentných voľbách v roku 2016 budú kandidovať do parlamentu. Z politiky však neodchádzajú.

„Čo je to koniec v politike? Cítim sa fyzicky dobre. Politika ma baví. Téma konca v politike mi nenapadla,“ hovoril Dzurinda.

Obaja zostávajú v parlamente a nevylučujú ani to, že zostanú v poslaneckom klube SDKÚ. Ak by z neho vystúpili, zanikol by, lebo v ňom zostane len šesť poslancov.

Obaja sa komentovaniu domácej politiky a najmä dianiu v SDKÚ vyhýbajú a iné to nebolo ani v stredu.

Hodnotiaci úsudok o šéfovi SDKÚ Pavlovi Frešovi nevyslovili, ale najmä Dzurinda v náznakoch - stretávam sa s ľuďmi, hovoril - dával najavo, že spokojný nie je. Šance strany po ich odchode ani jeden z nich komentovať nechcel.

Skončiť v strane sa rozhodli minulý týždeň, keď sa objavili úvahy o zvolaní mimoriadneho kongresu SDKÚ.

Odchod vysvetľujú nespokojnosťou s vývojom v strane a tým, že ich vťahujú do vnútrostraníckych sporov a špekulácií, či sa nevrátia do vedenia strany. To v poslednom čase platilo najmä o Miklošovi.

Načasovanie oznámenia súviselo aj s tým, že chceli počkať na obdobie po voľbách do Európskeho parlamentu.

Komentár Petra Schutza Keď politickú stranu opustia jej zakladatelia, je to akoby opustenie rodiny. Dzurinda a Mikloš tým symbolicky zatiahli veko na truhle SDKÚ

Pri Pittnerovi si priznal chybu

Na otázke, či neplánuje návrat do vrcholovej výkonnej politiky ako český prezident Miloš Zeman, ktorý sa vrátil po desiatich rokoch, sa Dzurinda zasmial a s uznaním povedal, že to bol comeback ako hrom.

„Mikuláš má o dosť lepšiu fyzickú kondíciu,“ doplnil ho Mikloš.

Pri otázkach, ktoré expremiéra vracali do vzdialenejšej minulosti, najprv odvetil, že nevie o zásadnejšej politickej chybe.

Po chvíli priznal, že pri odvolaní ministra vnútra Ladislava Pittnera v jeho prvej vláde ho oklamali.

Keď prišlo na niekdajšieho pokladníka strany Gabriela Palacku, neodpovedal, či aj on stál na správnej strane. Obaja odmietli spájanie so spisom Gorila.

Exminister financií uznal, že na konci vlády Ivety Radičovej došlo k zlyhaniu informačného systému v daňovej správe.

Prenájom budovy Daňového riaditeľstva v Košiciach firme nitrianskeho šéfa SDKÚ počas Radičovej vlády aj obhajoval.

Šance SDKÚ nechce veštiť

Na otázku, či by sa strane darilo lepšie, keby ho namiesto Freša nahradila Radičová, odvetil takto: „Nomináciu na predsedníčku odmietla. Načo ďalej špekulovať, jednoducho to nechcela,“ vravel.

Počas debaty odmietol aj to, že by Radičovej ako premiérke hádzal polená pod nohy.

„Svoj vzťah k politike SDKÚ som vyjadrila v roku 2011 svojím odchodom,“ reagovala v stredu Radičová. Slovensko podľa nej potrebuje politiku riešení a politikov riešení. „SDKÚ, bohužiaľ, rieši seba príliš dlho.“

Frešo sa cíti na čele silný Predseda SDKÚ nevidí oslabenie svojej strany. Hovorí o úspechoch. BRATISLAVA. Pavol Frešo sa v stredu po oznámení odchodu Mikuláša Dzurindu a Ivana Mikloša postavil pred novinárov sám. Počet jeho poslancov v parlamente sa scvrkol na šesť a bez Dzurindu s Miklošom by si ani len neudržali parlamentný klub. Ešte pred zapnutím kamier Frešo položartom poznamenal, že zostal sám. Potom vystupoval zmierlivo, na odídencov neútočil. „Tomuto ich rozhodnutiu ľudsky rozumiem,“ povedal. Pochválil oboch, že odchádzajú až po eurovoľbách a hovoril, že je to správnejšie, než aby „sme mali mať vnútri strany napätie“. Frešo opakoval, že strane sa darí, čo podľa neho dokázala obhájením dvoch mandátov vo voľbách do Európskeho parlamentu. SDKÚ však získala len 7,75 percenta, čo je menej ako polovica percentuálnych bodov spred štyroch rokov. Strana sa navyše v prieskumoch verejnej mienky pohybuje na hranici zvoliteľnosti do parlamentu. „To nie je o tom, či sa cítim istý vo funkcii. Vedenie v eurovoľbách dokázalo, že svoj mandát má,“ tvrdil. Viackrát zopakoval, že dôležitý bude rok 2016. „Chceme ponúknuť nové tváre a vyrovnať sa s minulosťou.“ O situácii v strane a jej budúcnosti bude vedenie hovoriť vo štvrtok na prezídiu. Rozhodnú sa tiež, či si nechajú Mikloša s Dzurindom v klube. Napriek viacerým odchodom významných predstaviteľov zo strany v posledných mesiacoch sa Frešo neplánuje vzdať postu predsedu. Šancu má strana aj podľa podpredsedu Ľudovíta Kaníka. On, Novotný ani Martin Fedor sa Frešovi nechcú postaviť. Fedor, ktorý pred pár dňami uvažoval, že sa vzdá funkcie podpredsedu, sa vyhol odpovedi na otázku, či zo strany odíde.