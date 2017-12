Bezpečnosť Slovenska má strážiť nové stále centrum

Súčasné bezpečnostné centrum zasadá nepravidelne. Dôvodom vzniku nového je aj situácia na Ukrajine.

4. jún 2014

BRATISLAVA. Na Slovensku by malo vzniknúť nonstop fungujúce pracovisko na vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie u nás a vo svete.

Analytické informačné centrum na nadrezortnej úrovni s označením SITCEN SR navrhuje zámer, ktorý odsúhlasila vláda. Podľa materiálu treba reagovať na dynamické zmeny bezpečnostného prostredia.

"Akútna potreba vytvorenia SITCEN SR vyplýva aj z vývoja aktuálnej bezpečnostnej situácie na Ukrajine," konštatuje vládny materiál.

Monitoring nie je jednotný

V roku 2000 zriadili na ministerstve zahraničných vecí Dočasné situačné centrum, ktoré hodnotí vývoj krízových situácií v zahraničí s dôsledkami na bezpečnostné záujmy našej krajiny. Zasadá nepravidelne. Po prípadnom vytvorení SITCEN SR ho zrušili.

Pri Slovenskej informačnej službe vzniklo od januára 2013 Národné bezpečnostné analytické centrum. Zaoberá sa bezpečnostnou situáciou, so zameraním najmä na terorizmus.

Priebežné vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie na Slovensku a vo svete robia aj jednotlivé ministerstvá a ďalšie štátne orgány, väčšinou podľa interných pokynov.

Komplexné a nepretržité vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie na Slovensku a vo svete sa na nadrezortnej úrovni u nás nevykonáva, vysvetľuje materiál dôvody, prečo treba vytvoriť situačné centrum SITCEN SR.

Podľa návrhu by SITCEN SR malo byť samostatným organizačným prvkom v štruktúre Kancelárie Bezpečnostnej rady.

"Takýto spôsob kreovania pracoviska by bol personálne, zdrojovo, materiálne a finančne najmenej náročný, umožňoval by využívať aj existujúce kapacity," tvrdí vládny zámer.

Do jesene vypracujú správu

Nové centrum by malo fungovať v nepretržitom režime. Na zmeny by pracovala vždy časť personálu, ostatní pracovníci by boli mimo pracovnej doby v pohotovosti.

Sídlo centra by podľa materiálu mohlo byť v priestoroch ministerstva obrany.

Ako by konkrétne vyzerala jeho organizačná štruktúra, personálne, technologické zabezpečenie a ďalšie podrobnosti, by mala riešiť štúdia uskutočniteľnosti projektu.

Štúdiu má predložiť do konca októbra minister obrany na rokovanie Bezpečnostnej rady a vlády.