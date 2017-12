Hrnčiar chce umožniť samosprávam odpísať daňové nedoplatky

Nedoplatok by mohli odpísať, ak by bol nevymožiteľný alebo by náklady na vymáhanie presahovali nedoplatok.

5. jún 2014 o 12:32 SITA

Andrej Hrnčiar.(Zdroj: SITA)

Písmo: A - | A + 8 0 BRATISLAVA. Odpísať nevymožiteľné daňové nedoplatky má samosprávam umožniť novela daňového poriadku, ktorú do parlamentu predložil nezaradený poslanec Andrej Hrnčiar (Sieť). Návrh podľa martinského primátora zníži byrokraciu obciam a mestám a ušetrí im finančné prostriedky. Mestá a obce dnes podľa zákona majú vymáhať všetky nedoplatky, hoci častokrát vedia, že náklady na vymáhanie presahujú sumu nedoplatku, respektíve že od dotyčného peniaze nevymôžu. Hrnčiar argumentuje, že napríklad v Martine v ostatných rokoch výrazne narástli nedoplatky za likvidáciu komunálneho odpadu. Zvyčajne u neplatiacich podľa neho ide o sociálne slabšie skupiny, ktoré nedisponujú takmer žiadnym majetkom alebo bezdomovcov s trvalým pobytom v obci. Samosprávam potom pri záverečnom účte rastie suma nedobytných pohľadávok. Hrnčiar preto navrhuje, aby mestá a obce mohli rozhodnúť o zániku daňového nedoplatku v prípade, ak je nevymožiteľný alebo náklady na jeho vymáhanie presahujú sumu nedoplatku. Zneužívaniu novej kompetencie má zabrániť verejná kontrola. Zoznam neplatičov zverejnia samosprávy na úradnej tabuli i internetovej stránke 15 dní predtým, ako má vstúpiť do platnosti.