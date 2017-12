Na recepciu nového prezidenta príde aj nový typ hostí

Andrej Kiska pozval na recepciu po inaugurácii aj biele vrany a zástupcov mimovládok.

5. jún 2014 o 21:05 Matej Dugovič

BRATISLAVA. Novozvolený prezident Andrej Kiska už rozoslal pozvánky na slávnostné vymenovanie do funkcie, ktoré bude v nedeľu 15. júna.

Inaugurácia Kisku prebehne v Redute, po zložení sľubu sa nový prezident zúčastní na ekumenickej bohoslužbe pre všetky cirkvi v Dóme sv. Martina.

Potom navštívi prezidentský palác, večer o siedmej bude na Hrade slávnostná recepcia.

Kiska pozval aj predstaviteľov mimovládnych organizácií a ocenených občanov, ktorých si doterajší prezident Ivan Gašparovič nevšímal.

Neodmieta sa

Pozvanie Ľudmila Kolesárová – Dobrý anjel;

– Dobrý anjel; Zuzana Wienk – Aliancia Fair­play;

– Aliancia Fair­play; Laco Oravec – Nadácia Milana Šimečku;

– Nadácia Milana Šimečku; Zuzana Pechočiaková – lekárka z Nitry;

– lekárka z Nitry; Vladimír Crmoman – držiteľ ceny Biela vrana;

– držiteľ ceny Biela vrana; Zuzana Melicherčíková – držiteľka ceny Biela vrana.

Oblek si na budúcu nedeľu musí chystať Laco Oravec z Nadácie Milana Šimečku, ktorá sa zaoberá obhajobou ľudských práv a menšinami.

„Je to pozvanie, ktoré sa neodmieta. Vnímame ho aj ako uznanie práce mimovládnych organizácií, že to, čo robíme, je zmysluplné, že to niekto vidí a oceňuje.“

„Je to osviežujúce, ak hlava štátu začleňuje do dialógu aj občiansku spoločnosť a nevníma ju ako nevyhnutné zlo, ktoré musí obchádzať,“ hovorí pozvaná Zuzana Wienk z Aliancie Fair­ play.