Glváč: Priamy nákup alebo tender? Počúvnem vojakov, akú pištoľ chcú

Minister obrany chce rozbehnúť modernizáciu armády, súťaže vždy byť nemusia.

Tak rozsiahle nákupy, o akých hovorí minister obrany MARTIN GLVÁČ, armáda ešte nezažila. Definitívne mu ich však ešte premiér neschválil.

Koľko je letuschopných stíhačiek Mig 29 z dvanástich, ktoré máme?

„Každý deň je to iný počet.“

Dnes je to koľko?

„Je to dostatočný počet, aby sme plnili záväzky, ktoré máme.“

Iveta Radičová povedala, že to bývajú tak dva až tri kusy.

„Dve až tri je minimálny počet, lebo dve sú sústavne v pohotovosti, ale neviem, či bol taký deň, keď boli len dve a ani vám to nemôžem povedať. Je to utajované.“

Dodatok k abonentnej zmluve, ktorým sa tak chválite, tento počet zvýšil?

„Určite a aj má zvýšiť. Máme väčšie páky na dodávateľa a dopĺňa sa tzv. lekárnička náhradných dielcov. No čo je najpodstatnejšie, je to ekonomicky výhodnejšie, lebo budeme platiť len za funkčné, letuschopné a bojaschopné stíhačky. Nie za tie, ktoré stoja na zemi a deklarujú sa za letuschopné.“

Abonentná zmluva sa končí v roku 2016. Pokiaľ budeme meniť stíhačky, stihne sa to? V Brazílii trvalo 17 rokov, kým sa dohodli na gripenoch.

„Je tu skúsenosť z Česka. Ak si povieme, že sa budeme rozprávať o gripenoch ako o najlacnejšom variante, a ak by to bolo cez verejnú súťaž a koniec roka 2016 by bol krkolomný termín, máme aj varianty, ako zabezpečiť obranu vzdušného priestoru s pomocou Česka alebo Poľska.“

Je možné, že by sa lietadlá kupovali bez verejnej súťaže?

„Naše zákony aj pravidlá NATO pripúšťajú dohody medzi vládami bez súťaže. Mohlo by ísť o dohodu medzi troma vládami – vzhľadom na výcvikovú logistiku, ktorá je v Česku. Dá sa to aj tak. Závisí to od ekonomiky, či by nám takéto riešenie prinieslo ešte ďalšie benefity.“

Viete zaručiť, že by takáto dohoda priniesla rovnakú cenu, ako keby bola súťaž?

„To by tak muselo byť. A najčistejšia je dohoda vlády s vládou. Dnes nehovoríme, že nemá byť súťaž. Mapujeme možnosti, ako by to bolo legislatívne čisté a ekonomicky čo najvýhodnejšie. Môže nastať aj situácia, že to budeme riešiť úplne inak, ak nám z toho vyjdú čísla, ktoré nebudeme schopní zaplatiť. Vychádzame z ľahkého prieskumu a z porovnania s Českou republikou, že by sme dnes pri momentálnom rozpočte vedeli prenájom letových hodín zvládnuť. Uvidíme v najbližších týždňoch.“

Už ste rokovali so Švédmi a poznáte aj českú cenu.

„Rokoval som so švédskou ministerkou obrany, nie s výrobcom gripenov a naši kolegovia rokovali s českou vládnou agentúrou o možnostiach. Ešte však nemáme žiadne ceny. Rokoval som o tom, čo by to lietadlo malo mať, akých chýb sa vyvarovať, keby sme si gripeny prenajali.“

Ešte nepoznáte cenu?

„Viem, čo sme ochotní a schopní za to dať.“

Koľko?