Za nehodu autobusu s deťmi začali trestné stíhanie, vodiča zadržali

V autobuse bolo 32 osôb. Zomreli štyri dievčatá, ďalší sú v stabilizovanom stave.

7. jún 2014 o 11:27 sita, tasr

V autobuse bolo 32 osôb. Zomreli štyri dievčatá, ďalší sú v stabilizovanom stave.

BRATISLAVA. Vyšetrovateľ piatkovej nehody autobusu s deťmi na diaľnici D1 medzi Piešťanmi a Hlohovcom začal trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia, z ktorého je podozrivý 57-ročný vodič autobusu.

Po dopravnej nehode ho vyšetrovateľ zadržal a v súčasnosti s ním prebiehajú ďalšie procesné úkony.

Autobus zišiel na diaľnici z cesty, pri nehode zahynuli štyri študentky trnavského športového gymnázia.

"Podľa stôp, ktoré autobus zanechal na svahu, sa vodič pravdepodobne snažil dostať naspäť na cestu a na tom pomerne prudkom svahu sa prevrátil," priblížil v piatok minister vnútra Robert Kaliňák možný scenár nehody.

video //www.sme.sk/vp/30093/

Zabezpečujú ďalšie dôkazy

Na miesto dopravnej nehody polícia prizvala znalca z odboru dopravy, ktorý stanoví okolností a príčiny nehody.

Polícia zabezpečuje ďalšie dôkazy a vypočúva svedkov. "Po zadokumentovaní dopravnej nehody polícia autobus spolu s vecami detí zaistila pre ďalšie znalecké skúmanie," informovala trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.

"Veci, ktoré sa nachádzajú v batožinovom priestore autobusu, ale aj tie, ktoré policajti našli v okolí udalosti, v čo najkratšom čase vrátia rodičom detí," dodala s tým, že polícia bude kontaktovať rodičov osobne, ale aj cez zástupcov školy.

Dopravu v tomto úseku obnovili ešte v piatok približne o 22:00.

Sú v stabilizovanom stave

V autobuse sa nachádzalo 29 detí a dve učiteľky.

Záchranári odviezli do nemocnice v Piešťanoch 6 detí, dve zostali na pozorovanie.

Do trnavskej fakultnej nemocnice previezli 17 študentov a ich dve pedagogičky. Všetkých 19 osôb je v stabilizovanom stave, väčšinu z nich ešte počas víkendu prepustia domov. Zlepšenie stavu konštatovali lekári aj v prípade dvoch pacientov, ktorí boli umiestnení na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Do bratislavskej Detskej fakultnej nemocnice previezol dve zranené deti z miesta nehody záchranársky vrtuľník. Aj ich stav je stabilizovaný. O tom, kedy by ich mohli prepustiť do domáceho ošetrenia, je podľa hovorkyne nemocnice ešte predčasné hovoriť.