Gašparovič: Možno ešte vymenujem nových sudcov Ústavného súdu

8. jún 2014 o 14:14 TASR

Ivan Gašparovič bude prezidentom do nedele. Zatiaľ sa nerozhodol, či trojicu sudcov vymenuje alebo nechá rozhodnutie na Andreja Kisku.



BRATISLAVA. Pravdepodobnosť, že odchádzajúca hlava štátu Ivan Gašparovič do konca svojho funkčného obdobia vymenuje troch nových sudcov Ústavného súdu, je 50 ku 50.

Gašparovič to vyhlásil v nedeľňajšej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Určite sa rozhodnem správne, hovorí

Šesť kandidátov Jana Baricová , sudkyňa Najvyššieho súdu,

, sudkyňa Najvyššieho súdu, Ján Bernát , sudca Krajského súdu v Nitre,

, sudca Krajského súdu v Nitre, Miroslav Duriš , notár,

, notár, Eva Fulcová , predsedníčka Okresného súdu Bratislava I,

, predsedníčka Okresného súdu Bratislava I, Juraj Sopoliga , predseda senátu Krajského súdu v Košiciach

, predseda senátu Krajského súdu v Košiciach Imrich Volkai, predseda Krajského súdu v Košiciach.

Ako pripomenul, svoj post zastáva do 15. júna a dovtedy má právo a povinnosť robiť úkony, ku ktorým ho zaväzuje Ústava. To sa týka aj výberu troch ústavných sudcov.

Upozornil, že ak tak spraví, jeho nástupca Andrej Kiska nemá podľa Ústavy právo ani možnosť ich sľub neprijať.

Gašparovič spomenul aj druhú alternatívu, teda, že sa s Kiskom dohodne na tom, že ich vymenuje on. "Nechajte to na mňa. Určite sa rozhodnem správne," reagoval.

Parlament zvolil šesticu kandidátov na ústavných sudcov, prezident si z nich vyberie troch, ktorí vymenia Jána Lubyho, Juraja Horvátha a Jána Auxta. Im sa funkčné obdobie končí 4. júla tohto roka.

Najväčšie sklamanie? Kritika za Čentéša

Za najväčšie sklamanie vo svojej funkcii označil Gašparovič kritiku za nevymenovanie Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora.

Podľa neho išlo o nezaslúženú kritiku.

Za svojím rozhodnutím si naďalej stojí. Zároveň bude Čentéša podporovať v tom, aby sa prípadne obrátil na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.

"Dopredu vyhlasujem, že nemám absolútne obavy, že by európski právnici nepotvrdili moje rozhodnutie," konštatoval prezident.

Vystúpi so správou o stave republiky?

Ivan Gašparovič tvrdí, že bol rozhodnutý vystúpiť v parlamente so správou o stave republiky.

Neumožnili mu to však jeho pracovné povinnosti, lebo bol odcestovaný v zahraničí.

"Keďže schôdza od utorka pokračuje, tak záleží na tom, ako sa dohodnem s predsedom Národnej rady," uviedol s tým, že svoje vystúpenie má v hlave a vie, čo povie. "Takže to nie je problém," dodal.

Hlava štátu naposledy využila svoje ústavné právo a požiadala predsedu Národnej rady Pavla Pašku o vystúpenie pred poslancami vo februári 2009.

Možno sa zle vyjadril, hovorí o Ficovi

Gašparovič si nepripúšťa možnosť, že by premiér Robert Fico prirovnával dobrovoľnú účasť spojeneckých vojsk na území Slovenska s vpádom vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968.

"Možno sa zle vyjadril. Nebral by som to tak a myslím si, že to tak ani nemyslel," poznamenal.

Podľa Gašparoviča Fico iba povedal svoj názor na to, že si nevie predstaviť, aby v tomto momente boli na Slovensku nejaké vojenské základne.

"Čo teraz ani nie je potrebné," dodal s tým, že do budúcnosti to vylúčiť nemožno, keďže Slovensko je členom aliancie.

Nevie, či Rusnáka po konflikte odvolá

O tom, akým spôsobom sa vyrieši problém s Dáriusom Rusnákom, súčasným vedúcim oddelenia styku s verejnosťou prezidentskej kancelárie, Gašparovič hovoriť nechcel. "Ale nebude to príjemné," avizoval.

Myslí si, že nemá význam nechať túto otázku na jeho nástupcovi Andrejovi Kiskovi. Na otázku, či Rusnáka odvolá, Gašparovič odpovedal, že uvidí.

"Myslím si, že Dárius je natoľko rozumný, že sám pochopí, čo sa stalo," dodal s tým, že takéto vystupovanie mu nie je vlastné, pričom aj samotný Rusnák si uvedomuje, že v danej funkcii môže len ťažko zostať.

Bývalý hokejový reprezentant Rusnák mal pred niekoľkými týždňami podľa vyjadrení svedkov nadávať dvom mladým ženám v reštaurácii pri sledovaní hokejového zápasu za to, že sa rozprávali po maďarsky. Spolu so svojím kamarátom zbili aj jedného z dvoch mladíkov, ktorí sa žien zastali.