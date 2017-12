Obete autobusovej nehody asi nemali pásy, chýbali aj zvodidlá

Keby mali študenti v autobuse zapnuté pásy, mohlo byť mŕtvych a zranených menej.

8. jún 2014 o 18:01 Miroslav Kern, Miroslav Kern a tasr

Zvodidlá by zas autobus udržali na ceste.

BRATISLAVA. Hoci podľa prvých zistení nehoda autobusu z piatka súvisí s chybou či indispozíciou vodiča, jej následky mohli zmierniť zapnuté pásy pasažierov.

Myslí si to riaditeľ Ústavu súdneho inžinierstva Gustáv Kasanický. Ústav s políciou skúma príčiny havárie, pri ktorej zahynuli štyri 18-­ročné študentky. Vodiča zadržali.

„Cestujúci mali povinnosť sa pripútať. Pokiaľ viem, pripútaný nebol takmer nikto,“ hovorí Kasanický.

Zo záberov, ktoré videl, predpokladá, že by následky na zdraví a životoch boli určite menšie, keby boli pripútaní. Niektoré z obetí podľa neho vypadli oknom z autobusu a ten ich potom zavalil.

Podľa informácií SME tak zahynuli až tri z obetí.

video //www.sme.sk/vp/30093/

Štát sa nechce unáhliť

Školský autobus v autobuse bolo 32 osôb , z toho 29 žiakov trnavského gymnázia

, z toho 29 žiakov trnavského gymnázia zahynuli štyri 18-­ročné študentky

k nehode došlo na D1 desať kilometrov od Piešťan v smere na Bratislavu

desať kilometrov od Piešťan v smere na Bratislavu autobus zišiel z cesty a prevrátil sa na bok

Ministerstvo vnútra na otázku, či nechce pre pásy autobusy viac kontrolovať, odpísalo, že táto otázka by mala byt predmetom „širšej odbornej diskusie, ktorá by sa mala opierať o výskum aj reálne skúsenosti z dopravných kolízií autobusov a nemali by sa vytvárať predčasne závery na základe jednej dopravnej nehody, najmä keď vyšetrovanie nie je ukončené.“

Podľa predbežných šetrení urobil chybu vodič a nie obete nehody, píše ministerstvo.

Podľa informácií televízie Markíza ho už obvinili. Policajný vyšetrovateľ ho vypočúval na kriminálke v Trnave viac ako dve hodiny. Keď ho odvádzali späť do policajnej cely, rodinám dievčat odkázal, že ho to mrzí.

Čo presne sa v autobuse stalo, sa zatiaľ nevie, nad príčinami sa podľa Markízy stále iba špekuluje.

Cesta z 80. rokov

Nehoda sa stala na rovnom a prehľadnom úseku so širokou krajnicou, na ktorom však nie sú zvodidlá na vonkajšom okraji cesty.

Autobus podľa záberov z kamery očitého svedka nezišiel z cesty po prudkom manévri či po kolízii s iným vozidlom.

Podľa noriem z 80. rokov, keď úsek dostavali, na mieste zvodidlá byť nemuseli. „Kolaudačné rozhodnutie potvrdili všetky kompetentné inštitúcie,“ odpísala Národná diaľničná spoločnosť.

Na otázky, koľko percent z celej siete diaľnic a rýchlostných komunikácií nemá zvodidlá a či ich na úsekoch, ktoré stavali podľa starých noriem, dopĺňajú, spoločnosť odpovie až v pondelok.

„Ak by tam zvodidlá boli, nič by sa nestalo. Ak by boli správne namontované, autobus by udržali bez najmenších problémov. Išiel pod malým uhlom a po zvodidlách by sa zošuchol a škoda na ňom by bola možno tisíc eur,“ hovorí Kasanický.