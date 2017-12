Sulík vyzval Procházku, nech vysvetlí financovanie kampane

Niekdajší predvolební spojenci po probléme s financovaním kampane už takí priatelia nie sú.

9. jún 2014 o 22:39 Miroslav Kern

BRATISLAVA. Ešte pred pár týždňami to vyzeralo na pakt SaS – Radoslav Procházka.

Dnes sú ich vzťahy úplne iné a strana Richarda Sulíka verejne vyzýva Procházku, aby vysvetlil financovanie prezidentskej kampane, v ktorej ho SaS podporila.

„Ak sa bude ešte týždeň motať okolo financovania a detektora, tak z tohto skrátka veľké líderstvo (konzervatívnych síl – pozn. red.) nebude,“ povedal Sulík.

Hovoril o tom, že Procházku minulý týždeň vyzvali, aby vysvetlil financovanie svojej kampane, to však nespravil.

Sulík v pondelok pre Hospodárske noviny napísal, že by sa Procházka mal rozhodnúť: „Mal by zodpovedať otázky spojené s financovaním kampane a strany a mal by dodržať verejný prísľub a podrobiť sa skúške na detektore lži.“

