Poslanec Kadúc žiada Gašparoviča, aby nepodpísal novelu Ústavy

Členovi Obyčajných ľudí sa nepáčia previerky sudcov. Prezident však nemá právomoc vrátiť ústavný zákon.

BRATISLAVA. Poslanec Obyčajných ľudí Miroslav Kadúc požiadal prezidenta Ivana Gašparoviča, aby vrátil novelu Ústavy na opakované prerokovanie do parlamentu.

Problematickou časťou je podľa neho hlavne celoplošné preverovanie sudcov Národným bezpečnostným úradom v spolupráci so Slovenskou informačnou službou.

„Ostal veľmi nešťastne vyriešený problém, ako nekvalitný personálny substrát justície identifikovať a prípadne zo systému odstrániť. Uvedená ústavná zmena stavia každého sudcu do pozície potenciálneho škodcu. Strach, previerky a perzekúcie v demokratickom a právnom štáte jednoducho nemôžu mať miesto, pričom to platí o to viac, ak ich má robiť orgán, ktorý je súčasťou moci výkonnej – NBÚ v spolupráci s SIS,“ povedal pre agentúru SITA Kadúc.

Podľa Kadúca zodpovední a slušní sudcovia a sudkyne pod tlakom NBÚ a SIS nedokážu nezávisle a nestranne plniť svoje poslanie.

„Teda rez, ktorý sa touto ústavnou zmenou mal urobiť, nebol nevyhnutne potrebným rezom chirurga, ale sekaním mäsiara, ktorý môže zatínať od oka a úplne nepresne,“ vyhlásil Kadúc.

Právo prezidentovho veta sa však vzťahuje len na bežné zákony, nie aj na ústavné. Gašparovič tak schválenú novelu parlamentu vrátiť nemôže.

