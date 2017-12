Z vraždy v Moste viní Adamča aj Černák, objednať si ju mal Minár

Pri vražde omylom zabili ženu a dieťa. Branislav Adamčo o nej mal povedať Mikulášovi Černákovi vo väzení.

BRATISLAVA. Banskobystrický boss Mikuláš Černák v stredu vypovedal v kauze dvojnásobnej vraždy v Moste pri Bratislave, ktorá sa odohrala ešte v decembri v roku 2004.

V kauze je obžalovaný východoslovenský boss Branislav Adamčo a jeho traja spoločníci.

Černák, ktorý je za šesť vrážd odsúdený na doživotie, odsúdil zavraždenie nevinnej ženy a desaťročného chlapca.

Chceli zabiť expolicajta

Už v marci adresoval Černák list z ilavskej väznice na Generálnu prokuratúru, v ktorom informoval o svojich poznatkoch o dvojnásobnej vražde v Moste.

"V roku 2010 som bol vo väzení v Ilave s obžalovaným Branislavom Adamčom. Bavili sme sa o veciach, ktoré sa týkali našej obhajoby," povedal Černák.

Adamčo informoval Černáka o priebehu vraždy v Moste. Sprostredkovateľom mal byť Karol Mello a objednávateľom bol Radoslav Minár, vypovedal ďalej Černák.

Podľa jeho slov skupina okolo Adamča sa viac razy pokúšala zabiť expolicajta Juraja Gála v Nitre a Bojniciach.

Napokon skupina omylom zabila jeho družku a desaťročného syna.

"Branislav Adamčo sa mi síce nepriznal že on priamo strieľal, ale z viacerých zdrojov z podsvetia som sa dozvedel, že strieľal a som presvedčený, že strieľal práve on. Takého veci sa nerobili za našich čias. Nikdy, aj keď bola vojna v podsvetí. Nezabíjali sa nevinní a vôbec nie deti. Nikdy som na nikoho nevypovedal a som už 17 vo väzení. Konečne som si povedal, že už je tomu dosť a budem vypovedať o podsvetí. To, že teraz vypovedám voči Karolovi Mellovi a Branislavovi Adamčovi, nie je nič osobné. Bol som gangster, ale nikdy som nezabíjal nevinných a deti," zdôraznil mimo iného Černák.

Dozvedel sa z podsvetia

Banskobystrického bossa na stredajšie pojednávanie, ktoré sa koná v bratislavskej väznici, eskortovali za prísnych bezpečnostných opatrení.

Počas konfrontácie Černáka s Adamčom došlo medzi obidvoma odsúdenými k viacerým hádkam.

"Ja sa s odsúdenými nebavím o svojich trestných veciach. Nikdy. Bavím sa o tom len s advokátmi. Ty krysa vypovedáš len preto, lebo o pár rokov budeš mať podmienečné prepustenie a myslíš, že ťa pustia. Keď nie, tak budeš bývať v Ilave veľmi dlho," zareagoval na Černákovu výpoveď Adamčák.

Podľa jeho slov sa Černák chce len pomstiť Mellovi a už od roku 2002 spolupracuje s políciou a je podľa neho "konfidentom".

"Kvôli tebe ma vykopli z Ilavy," vyhlásil ešte.

Keďže sa nedostavil ani jeden z ďalších siedmich predvolaných svedkov, predseda senátu proces odročil na 8. a 9. októbra.

Z vraždy v Moste sú obžalovaný Mello, Adamčo, Nikola Pajdič a Jozef B.

Proti Adamčovi v utorok svedčil aj Pajdič.

