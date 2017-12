Obyčajní podporia v mestách stredopravé koalície proti Smeru

Koalície v komunálnych voľbách musia byť na podporu od Igora Matoviča aspoň štvorčlenné. Obcí sa ponuka netýka.

11. jún 2014 o 11:01 TASR

BRATISLAVA. Obyčajní ľudia aktívne podporia v novembrových komunálnych voľbách minimálne štvorčlenné stredopravé koalície vo všetkých mestách na Slovensku.

Na stredajšej tlačovej konferencii to oznámil líder hnutia Igor Matovič s tým, že chce takto pomôcť vytrhnúť Slovensko z pazúrov Smeru.

"Chceme byť vzorom a dať ľuďom na Slovensku nádej, že ak sa opozičné strany dohodnú, dokážu spolu nad Smerom víťaziť," povedal.

Miesta, ktoré OĽaNO vo voľbách získa, ponúkne nezávislým osobnostiam z daného mesta.

Ponuka na široké koalície sa však netýka obcí.

"Tam nevolia ľudia podľa toho, kto má za sebou akú stranu. Ľudia našťastie volia podľa toho, či je Fero dobrý chlap alebo nie. V obciach je to o ľuďoch a my chceme, aby to tak zostalo," dodal Matovič.