Gašparovič sa lúčil s vládou: Budete mi chýbať

Ivan Gašparovič sa teší, že bol partnerom vlád Roberta Fica. Podľa premiéra ukázal ako politik veľa.

BRATISLAVA. Chýba tu nejaká hudba, posťažoval sa v stredu premiér Robert Fico, keď zostali spolu s prezidentom Ivanom Gašparovičom oproti sebe mĺkvo stáť v Grasalkovičovom paláci.

Prezident zlyhanie nahrávky so slávnostnými fanfárami zľahčil tvrdením, že rozlúčka hlavy štátu s premiérom a členmi vlády ani nemusí byť oficiálna.

Rozšafne od seba odtlačil mikrofón s návlekom so slovenským znakom a nastúpeným politikom sa zdôveril: "Teším sa na to, že budem mať oveľa viac voľného času, ale som presvedčený, že mi budete aj tak trochu chýbať. Chýbať mi budú tie stretnutia, keď sme mali problémy, zatelefonovali sme si, prišli sme, sadli sme a hľadali riešenia."

Prezident je podľa vlastných slov rád, že počas svojho pôsobenia vo funkcii spolupracoval najmä s vládami Roberta Fica.

Zdôraznil, že vo vzťahu k premiérom sa vždy snažil stavať do pozície politického partnera a nie opozície.

Ešte sociálnejší ako Fico

"Nie je žiadnym tajomstvom, naopak, myslím si, že to bola veľká prednosť, že vzťahy medzi tromi najvyššími ústavnými činiteľmi v rokoch 2006 až 2010 a od 2012 až doteraz boli nadštandardné," vyhlásil Fico.

Predseda vlády vyzdvihol najmä dva rozmery Gašparovičovho pôsobenia – zásadné postoje k národnoštátnym záujmom a sociálne cítenie.

"Často som bol svedkom rozhovorov s vami, keď som presadzoval niektoré veci a kde ste ako prezident boli ešte sociálnejší ako ja," dodal premiér.

Prezidentovi v mene svojej vlády, ale aj strany Smer poďakoval a vyslovil presvedčenie, že po tom, ako s hrdosťou opustí svoj úrad, bude svoje skúsenosti aj naďalej ponúkať Slovensku.

"Pretože takýchto skúsených politikov a ľudí, ktorí preukázali veľa, na Slovensku nie je veľa," povedal Fico. "Želám ti, pán prezident, všetko najlepšie."

Kam sa rúti Slovensko

Prezident v stredu absolvoval rozlúčkový deň, vo funkcii ho v nedeľu vystrieda Andrej Kiska.

Gašparovič preto v stredu poslednýkrát obedoval aj s veľvyslancami krajín Európskej únie a popoludní prišiel do parlamentu predniesť prejav o stave republiky. Fanfáry zlyhali opäť, melódia začala preskakovať.

Potom ako poslancom pripomenul svoje krédo „myslím národne, cítim sociálne“ či označil za „hlavný objekt“ svojho pôsobenia „občana“, začal pomenúvať „existenčne dôležité otázky“, ktoré trápia Slovensko.

V trištvrtehodinovom prejave zabŕdol do desiatok tém, ktorým zväčša venoval jeden či dva odseky.

Kritizoval nedostatočnú produkciu potravín, poľnohospodársku politiku Únie, necitlivé reformy bývalých vlád, nezamestnanosť, korupciu, úpadok strednej vrstvy, koncentráciu bohatstva v rukách úzkej skupiny elít, neriešenie rómskeho problému či pomery v zdravotníctve a v školstve.

Adresáti jeho kritiky boli len zriedkavo konkrétni. Výnimkou bola napríklad jeho úvaha o mladých ľuďoch, ktorí sú podľa neho mimoriadne ambiciózni, samostatní a cieľavedomí, no niekedy až chladne racionálni.

„Výsledkom sú nielen komunikačné bariéry voči generácii rodičov, ale aj strata hodnotových kritérií,“ apeloval.

Zrejme najadresnejší bol podľa vzoru prejavu svojho českého kolegu prezidenta Miloša Zemana v pasáži venovanej médiám. Tým Gašparovič v minulosti nevedel odpustiť spôsob, ako o ňom informujú.

V prejave označil médiá za neobjektívne, spolitizované, manipulatívne, čoho dôsledkom je podľa neho aj nízka účasť ľudí vo voľbách. „Vývoj akoby sa uberal k médiokracii,“ vyhlásil.

Keď sa o pár minút s poslancami lúčil so želaním „veľa dobrých rozhodnutí v prospech Slovenska“, tlieskali mu najmä politici Smeru.

„Počas celého prejavu som rozmýšľal, prečo pán prezident, keď vie o problémoch, ktoré sú napríklad v oblasti nezamestnanosti, regionálnych rozdielov či súdnictva, neurobil pre ich riešenie viac, keď sám seba pomenoval ako mediátora,“ reagoval na správu predseda poslaneckého klubu KDH Pavol Zajac.

Ako v zoo

„Nič nové, nič zaujímavé, naopak mnohokrát protirečivé. Na to, že sa objavil v Národnej rade s prejavom po piatich rokoch, to bolo veľmi slabé,“ hodnotil nespokojne aj Ľudovít Kaník z SDKÚ.

Kritickí boli aj ďalší opoziční poslanci. Martin Poliačik z SaS prirovnal účasť poslucháčov na prejave k návšteve zlej zoologickej záhrady, kam by sa človek súcitiaci so zvieratami normálne pozrieť nešiel, no keďže ju zajtra búrajú, urobil výnimku.

„Počuli sme kritické slová na adresu mladých ľudí, liberalizmu, globalizmu či apely, ako treba bojovať proti korupcii. Pán prezident zabudol povedať, že on bol spolutvorcom mnohých dnešných problémov a nevidel som tam ani náznak sebareflexie, čo on sám mohol urobiť lepšie,“ povedal Poliačik.

Prejav naopak chválili poslanci Smeru. „Nie je dôležité, či je v prejave nová myšlienka, dôležité je, že pán prezident vníma problémy tak, ako väčšina z nás a nie je odtrhnutý od reality,“ vravel poslanec Dušan Jarjabek.

Predsedovi parlamentu Pavlovi Paškovi (Smer) v prejave zase najviac imponovala pasáž o tradičnej rodine. Oslovila ho najmä preto, že ako predkladateľ nedávnej novely, ktorá do ústavy zakotvila manželstvo ako zväzok muža a ženy, sa cítil nepochopený.

„Ako predstaviteľ sociálnej demokracie som sa dostal pod paľbu kritiky a často čelím nezmyselným dezinterpretáciám,“ posťažoval sa.

Prezidenta vyprevadil so slovami, že vo vypätých situáciách budeme vždy čakať na jeho radu a vľúdne slovo.

Gašparovič ešte zažartoval, že do nedele nechá Slovensko v napätí. Nechce povedať, či ešte vymenuje troch sudcov Ústavného súdu. Ich funkčné obdobie je desať rokov, šiestich kandidátov si vybral Smer aj z menej skúsených právnikov a sudcov.