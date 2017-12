Pre Dubovcovú priestory nemajú, o presune na východ už Paška mlčí

Žiadne ministerstvo nevie ombudsmanke ponúknuť nové sídlo, aby nemusela platiť súkromníkovi.

11. jún 2014 o 20:24 Rudolf Sivý

BRATISLAVA. Ani do Jelšavy, ani do Košíc, ani do novej kancelárie v Bratislave. Jana Dubovcová sa v najbližšom čase zrejme sťahovať nebude.

Štát ani po dvanástich rokoch nedokáže nájsť budovu, kde môže sídliť jej úrad.

Poslanci v stredu požiadali vládu, aby riešila problém s vysokým prenájmom. D

ubovcová dnes na základe zdedenej zmluvy platí súkromníkoví za prenájom vyše 190-tisíc eur ročne. Za tri roky sa jej podarilo znížiť cenu nájmu o 90-tisíc eur.

Nevieme, nemáme

Ministerstvo vnútra podľa tlačového odboru „nedisponuje informáciou“ o vyhovujúcich kancelárskych priestoroch v Bratislave, kde by mohla sídliť kancelária ombudsmanky.

Minister Robert Kaliňák (Smer) ju chcel v januári poslať do Jelšavy. Napokon ostalo iba pri slovách.

Podobne utíchol aj nápad predsedu parlamentu Pavla Pašku, že ombudsmanku presťahuje do Košíc. Na otázku, či presun Dubovcovej stále plánuje, mlčí.

Dubovcová v parlamente priznala, že sama nevie, ktorý úrad má riešiť jej sídlo.