Zmiešaný volebný systém nebude, kvórum pre referendum zostáva

Nova navrhovala, aby sa polovica poslancov volila väčšinovým systémom - za každý volebný obvod jeden.

12. jún 2014 o 11:30 tasr, sita

BRATISLAVA. Súčasný pomerný volebný systém sa nezmení na zmiešaný. Nezruší sa ani kvórum pre platnosť referenda.

Parlament vo štvrtok totiž odmietol novelu Ústavy z dielne nezaradených poslancov na čele s Danielom Lipšicom.

Okrem Lipšica novelu navrhovala Jana Žitňanská, Juraj Miškov, Daniel Krajcer, Jozef Kollár, Martin Chren a Juraj Droba.

Chceli dosiahnuť, aby ľudia mohli voliť jednu polovicu poslancov cez stranícke kandidátky ako doteraz (pomerný systém) a druhú väčšinovým systémom. Teda tak, že za každý volebný obvod bude zvolený jeden poslanec.

V novele Ústavy navrhovali aj zrušiť minimálne kvórum pre platnosť výsledkov referenda. Podľa súčasného zákona sú platné, ak sa na ľudovom hlasovaní zúčastní minimálne 50 percent oprávnených voličov.

Po novom mala rozhodovať nadpolovičná väčšina zúčastnených voličov. "Tiež sa upravuje povinnosť pre prezidenta republiky vyhlásiť referendum tak, aby sa vykonalo v deň konania volieb," doplnili predkladatelia.

Zmeniť sa mal aj spôsob kreovania Súdnej rady. Vláda by po novom nemenovala jej členov.

Podľa novely mala mať Súdna rada deväť členov. Päť členov sa malo voliť v priamych voľbách, dvoch by mali voliť sudcovia, jedného by mal menovať prezident republiky a jedného by mala voliť Národná rada. Funkčné obdobie člena Súdnej rady malo byť päť rokov.

Predsedu si mali podľa návrhu opozičných poslancov voliť členovia Súdnej rady spomedzi seba.

Novela hovorí aj o tom, že každý člen Súdnej rady musí mať právnické vysokoškolské vzdelanie a aspoň 15 rokov praxe v právnickom povolaní.