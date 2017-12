Štrasburg Čečencovi nevyhovel, vydáme ho Rusku

Anzor Čentiev je na Slovensku od roku 2006. Rusko ho chce stíhať za zabitie ruských dôstojníkov.

12. jún 2014

BRATISLAVA. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) sa rozhodol nevyhovieť žiadosti Čečenského utečenca Anzora Čentieva o nariadenie predbežného opatrenia, ktorým by súd zabránil jeho vydaniu na trestné stíhanie do Ruskej federácie.

Informovalo o tom ministerstvo spravodlivosti.

Čentiev je na Slovensku od roku 2006. Rusko žiada jeho vydanie na trestné stíhanie za zabitie ruských dôstojníkov.

„Preto v súčasnosti neexistuje žiadna právna prekážka vydania sťažovateľa na trestné stíhanie do Ruskej federácie,“ uviedol Pavol Kubík z tlačového odboru rezortu spravodlivosti.

Čentiev sa podľa neho po odmietnutí jeho sťažnosti európskym súdom z 15. apríla 2014 opakovane obrátil na tento medzinárodný súdny orgán a žiadal o nariadenie spomínaného predbežného opatrenia.

Aktivisti chcú vydaniu zabrániť

Podľa Hany Demeterovej zo združenia Pomoz jednomu člověku rozhodol súd na základe nepravdivej správy zástupkyne slovenskej vlády.

Opäť žiada súd, aby predbežným opatrením zabránil vydaniu s tým, že pracovníci migračnej služby údajne navštívili utečenca bez prítomnosti jeho advokáta.

Podľa Demeterovej Čečenec neodmietol žiadosť o azyl, ale len žiadal o poradu s advokátom.

Slovný zvrat, že „mimo zápisnicu“ povedal ľuďom z migračnej služby, že chce byť vydaný, je podľa Demeterovej z právneho hľadiska absolútne neplatný.

Zároveň sa pýta, prečo by to nedali do zápisnice, ak by o také niečo naozaj žiadal.

„Postup pracovníkov migračnej služby aj vlády Slovenskej republiky je neuveriteľne nezákonný,“ napísala vo štvrtok Demeterová v liste pre ESĽP.

Riaditeľ Migračného úradu ministerstva vnútra Bernard Priecel pri spomínaných úkonoch nebol, ale vo všeobecnosti hovorí, že zo strany štátnych orgánov nie je záujem klamať alebo manipulovať s informáciami.

Zástupkyňa Slovenska pred ESĽP Marica Pirošíková argumentuje, že nemá dôvod pochybovať o pravdivosti podkladov a údajov, ktoré jej posielajú vnútroštátne orgány verejnej moci.

Boja sa zlého zaobchádzania

Slovenskí policajti zadržali Čentieva spolu s ďalším Čečenom Alim Ibragimovom v roku 2006, keď nelegálne prekročili východnú hranicu Slovenska.

Rusko ich viní z toho, že v roku 2001 v Groznom zabili dvoch ruských dôstojníkov. Obaja sa bránili vydaniu do Ruska pretože mali obavy zo zlého zaobchádzania a porušenia ich práv.

Združenie Pomoz jednomu člověku opäť žiada Európsky súd pre ľudské práva, aby predbežným opatrením zabránil vydaniu