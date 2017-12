Od nového školského roka skončí niekoľko základných škôl

Končia najmä školy na východe, príčinou je nedostatok žiakov. Môžu pribudnúť aj ďalšie.

BRATISLAVA. Od septembra prídu o základnú školu v niekoľkých obciach a mestách.

Ministerstvo školstva od začiatku roku 2014 vyhovelo siedmim žiadostiam obcí a miest, ktoré základné školy zriaďujú, a rozhodlo o ich vyradení zo siete. Dôvod je vo všetkých prípadoch rovnaký - nízky počet žiakov.

Zoznam siedmich škôl nemusí byť konečný, v niektorých prípadoch ešte môže prebiehať správne konanie a rezort tak môže v najbližších týždňoch rozhodnúť o ďalších žiadostiach.

Musia dochádzať

"V novom školskom roku sa už neotvorí ZŠ Juhoslovanská v Košiciach. Žiadateľ ako dôvod uvádza výrazné zníženie počtu žiakov a naplnenosti tried školy v posledných rokoch, nepriaznivú prognózu ďalšieho vývoja počtu žiakov a možnosť určenia nástupníckej školy, ktorá má susediaci školský obvod a potrebné kapacitné podmienky," povedal hovorca ministra školstva Michal Kaliňák.

Skončiť má aj Základná škola s materskou školou v Habure v okrese Medzilaborce. V tomto školskom roku podľa ministerstva navštevuje školu 11 žiakov, pričom ich počet sa podľa žiadosti o vyradenie na prvom stupni znižuje.

Pre malý počet žiakov majú činnosť ukončiť aj školy v Ratnovciach v Piešťanskom okrese a Drnave v Rožňavskom okrese.

Riaditeľka školy v Drnave Elena Karkošová hovorí, že rodičom sa zrušenie školy nepáči, keďže v rozmedzí 20 kilometrov je len jedna škola, kde sa vyučuje po slovensky. Väčšinu žiakov podľa riaditeľky tvoria žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia.

V Drnave funguje ešte škola s vyučovacím jazykom maďarským. Deti prestúpia zo slovenskej do maďarskej školy, lebo je to blízko. "Nebudú tam vedieť fungovať, ale rodičov to veľmi nezaujíma," dodala.

V obci sa podľa nej rozpráva po maďarsky, Rómovia však väčšinou hovoria po rómsky. Slovenčina je pre nich prirodzenejšia, ale aj tú sa musia učiť, dodala. "Po maďarsky vedia len hovorovo, väčšinou hovoria po rómsky."

Riešili celkovo 130 škôl

Pre zlú ekonomickú situáciu spôsobenú nízkym počtom žiakom má od septembra skončiť aj ZŠ Školská v obci Neverice v okrese Zlaté Moravce.

V rovnakom okrese prestane fungovať aj ďalšia škola - ZŠ na Hlavnej v obci Lovce. "Ako dôvod uvádza žiadateľ o vyradenie trvalo nízky počet žiakov, pričom v budúcom školskom roku by do školy nastúpilo iba šesť žiakov," uviedol ministrov hovorca.

Táto škola bola jednou zo 130 škôl, ktorým rezort vlani navrhol racionalizačné opatrenia, ak chcú dostať peniaze na dofinancovanie. Jedna z pracovníčok školy v Lovciach, ktorá si nepriala byť menovaná, pre TASR povedala, že proti zrušeniu školy boli zamestnanci aj rada školy.

"Minulý rok sme boli na prvom mieste spomedzi málotriednych škôl v okrese, výsledky škola mala, zriaďovateľ má však so školou iné plány," podotkla.

Od septembra vyradia zo siete škôl aj ZŠ Chmeľová v okrese Bardejov. Aj túto školu ministerstvo pozvalo na rokovanie o racionalizačných opatreniach, v druhom kole jej však nenavrhlo žiadne opatrenia.

Rezort školstva pod vedením ministra Dušana Čaploviča (Smer) vlani navrhol racionalizačné opatrenia takmer 130 školám. V niektorých prípadoch išlo o zníženie počtu tried, v ďalších o úplné zrušenie.

Zriaďovatelia môžu a nemusia opatrenia prijať. Ak ich však neprijmú, nedostanú od rezortu peniaze na dofinancovanie, ktoré žiadali, a musia sa dofinancovať sami.

Informácie o zrealizovaných racionalizačných opatreniach bude mať ministerstvo školstva až koncom mesiaca september 2014, uviedlo ministerstvo.