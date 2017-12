Riaditeľka najlepšej školy: Problémové rodiny nás zaujímajú

Najlepšou školou v testovaní deviatakov je Základná škola T. J. Moussona v Michalovciach.

13. jún 2014 o 21:30 Mikuláš Jesenský

Od roku 2004 je riaditeľkou školy matematikárka VALÉRIA KOCÚROVÁ. Štvrtina školákov je zo znevýhodneného prostredia, aktívne s nimi pracujú.

Prekvapili vás výsledky testov?

„Nemôžem povedať, že nie. Samozrejme, že sme sa veľmi tešili. Ale na druhej strane výsledky našich žiakov neboli pre nás až také neočakávané.“

Tak im veríte?

„Naše deti sú v testovaní dlhodobo úspešné. Vlani dosiahli výsledky len o niečo horšie ako tento rok, rovnako vysoko však prekonali celoslovenský priemer.“

Vyberáte si talentované deti alebo žiakov špeciálne pripravujete na testy?

úspešnosť 87,8 percenta, celoslovenský priemer je 54,67; v slovenskom jazyku a literatúre dosiahli 77,5 percenta, celoslovenský priemer je 62 percent.

„Nemôžem povedať, že by sme tento rok urobili pre úspech našich žiakov niečo výnimočné. Nemáme ani matematické či iné špecializované triedy, do školy prijímame všetky deti, ktoré sa k nám prihlásia, nerobíme žiaden výber. Aj keď ponúkame rozšírené vyučovanie cudzích jazykov a informačných technológií, skôr sa snažíme dosiahnuť všestranný rozvoj dieťaťa. Naše deti tento rok vyhrali celoslovenské kolo v biblickej olympiáde, pritom nie sme cirkevná škola, starší chlapci sa vrátili s titulom majstri Slovenska vo florbale, dve triedy postúpili do celoslovenského finále súťaže o titul Supertrieda.“

Ako prijali výsledky deti a rodičia?