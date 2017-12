Kaník chce umožniť legálne páliť aj ražnú

Podľa poslanca SDKÚ so zmenou súhlasí aj Smer. Do parlamentu predkladá novelu druhýkrát.

14. jún 2014 o 15:12 SITA

BRATISLAVA. Na Slovensku sa oficiálne v pestovateľských páleniciach nesmie páliť ražná pálenka (rožovka), ale len ovocie.

Zmeniť to chce poslanec za SDKÚ Ľudovít Kaník. Do parlamentu predložil návrh novely zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh.

„Podľa súčasného zákona je možné v páleniciach na dedinách páliť alkohol len z ovocia. Novela by rozšírila túto možnosť aj o obilniny. Mojim cieľom je aby sa mohla páliť ražná (rožovka), pretože na Podpoľaní je to tradičný alkohol,“ povedal Kaník pre agentúru SITA.

Zároveň upozornil, že pálenice fungujú len cez sezónu, kým je ovocie.

„Týmto by sa rozšírila možnosť na ich celoročnú prevádzku, čo by malo vplyv na zamestnanosť a na príjmy štátu, pretože ľudia by nepálili na čierno, ale v páleniciach,“ dodal.

Kaník s návrhom do parlamentu prichádza druhýkrát. Na jeseň svoj návrh stiahol.

„Vtedy som návrh stiahol, lebo poslanci Smer povedali, že sa im to páči, že je to dobrý nápad, len to mám odkonzultovať s ministrom pôdohospodárstva Ľubomírom Jahnátkom,“ povedal Kaník s tým, že s Jahnátkom hovoril.

Ten mu vraj povedal, že pokiaľ nenájdu rozpor s európskou legislatívou, tak by nemal byť problém so schválením.

„Dúfam, že to tak bude. Je to nepolitický návrh, racionálna zmena, ktorá umožní rozšíriť dedinským páleniciam sortiment. Celoročná prevádzka páleníc bude mať pozitívny dopad na zamestnanosť,“ povedal Kaník.