Smer chce opäť presadiť zoznam nebezpečných psov

O zoznam sa pokúšal už minister Jahnátek, no po kritike zámer stiahol. Teraz s ním prichádzajú poslanci Smeru.

14. jún 2014 o 17:37 TASR

BRATISLAVA. Niektoré psy by sa mali opäť dostať na zoznam plemien a typov psov so sprísneným držaním.

Zoznam by malo formou vyhlášky vydať ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré sa oň neúspešne pokúšalo už vlani.

S novým zoznamom počíta pozmeňujúci návrh k novele zákona o podmienkach držania psov od Smeru, ktorá je v parlamente v druhom čítaní.

Minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek čelil aj pre zoznam kritike odborníkov i opozície. O jeho zákone napokon plénum nerozhodlo, minister ho stiahol.

Avizoval, že príde s prerobenou právnou normou. Namiesto toho prišli s prísnejšími pravidlami pre držanie nebezpečných psov poslanci Smeru.

Zoznam nebezpečných plemien ich zákon pôvodne neobsahoval. Navrhuje ho zostaviť poslanec Róbert Puci (Smer) cez svoj pozmeňovací návrh.

Simon: Zoznam nič nerieši

Exminister pôdohospodárstva Zsolt Simon (Most-Híd) považuje právnu normu za zlú, zoznam za zbytočný.

"Zákon od poslancov Smeru definuje nebezpečného psa ako psa, ktorý bezdôvodne napadne človeka alebo iné zviera a ublíži mu. Ako sa dá skúmať, či pes napadol iné zviera bezdôvodne?" nepozdáva sa poslancovi Mosta.

Rovnako kritizuje zavádzanie nového zoznamu nebezpečných psov.

Pripomenul, že práve zoznam bol v prípade Jahnátkovho zákona problém pre ktorý ministrovu právnu normu nepodporovali ani jeho vlastní poslanci. Simon upozornil, že nebezpečný môže byť aj malý pes.

Zoznam ani opatrenia Smeru podľa Simona útokom psov nezabránia. Opozičný poslanec vidí riešenie v trestnoprávnej zodpovednosti majiteľov psov.

Čo chcú novelou zaviesť

Na minuloročnom Jahnátkovom zozname mali byť plemená pitbulteriér, bandog, stredoázijský ovčiak, kaukazský ovčiak, juhoruský ovčiak, americký staffordshirský teriér, šarplaninac, tornjak, brazílska fila, tosa inu, kangal, americký buldog, boerboel a moskovský strážny pes.

Aktuálna novela zavádza pre držiteľov nebezpečných psov sprísnené podmienky chovu, držania a vodenia psa. Zároveň zvyšuje pokuty ukladané za priestupky.

Ak prejde v navrhovanej podobe, držať alebo vodiť nebezpečného psa bude môcť len osoba odborne spôsobilá na jeho ovládanie.

Nebezpečného psa bude možné chovať len v chovnom priestore alebo zariadení na chov alebo držať ho v priestore, ktorý tento pes stráži, a to len na základe schválenia tohto priestoru alebo zariadenia poverenou osobou.

Rovnako má byť zakázané ísť so psom na miesta, kde je zvyčajná prítomnosť detí, najmä miest slúžiacich na športové aktivity, hru a vzdelávanie.

Výnimku zo zákazu má mať pes so špeciálnym výcvikom. Vstup so psom na tieto miesta by však mohla povoliť obec.