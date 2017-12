Máme nového prezidenta, Kiska si na úvod získal davy

Ľuďom podával trpezlivo ruky, diskutoval s nimi a do náručia bral malé deti šťastných mamičiek

15. jún 2014 o 0:52 Ján Krempaský

V prejave Smer ani premiéra priamo nekritizoval, povedal však, že v krajine vládne korupcia, ktorá musí byť odsúdená ako krádež.

BRATISLAVA. Vyjadril hlboký rešpekt voličom Roberta Fica. Hovoril však, že v krajine, v ktorej vládne, je takmer hrdinstvom nedať úplatok.

Novozvolený prezident Andrej Kiska v inaguračnom prejave priamo nekritizoval premiéra a vládny Smer. Viackrát však povedal, že Slovensko nejde správnym smerom.

„Verejný priestor ovládol egoizmus, rodinkárstvo, politická príslušnosť, silné lakte a cynizmus,“ povedal Kiska.

Hovoril, že v mene ľudí bude klásť otázky aj členom vlády a žiadať od nich efektívne riešenia.

„Aj keď sú to niekedy otázky ťažké, nepríjemné a odpovede nás nie vždy potešia. Budem sa pýtať, kým nedostanem odpovede.“

Viackrát odmietol korupciu a vyzval ľudí, aby sa nebáli aktivizovať. Tí ho za to ocenili nadšenými ováciami po skončení inagurácie.

Tlieskali najmä hostia

Kiska zložil prezidentský sľub do rúk predsedníčky Ústavného súdu Ivetty Macejkovej včera tesne pred poludním počas slávnostného zasadnutia Národnej rady v bratislavskej Redute.

Jej predseda Pavol Paška (Smer) viackrát ďakoval Ivanovi Gašparovičovi za dobrú prácu. Paška tvrdil, že odchádzajúci prezident sa zasadil za čistotu právneho stavu v našej krajine.

Kiska Gašparoviča okrem pozdravu na úvod pri prejave spomenul iba raz ako pevného zástancu euroatlantickej spolupráce.

Končiaci prezident ešte na záver vyrobil posledné drobné faux pas, keď svoju manželku pri príchode usadil vedľa manželky Andreja Kisku. Organizátori ju potom presadili cez uličku k premiérovi.

Kiskovi Paška zaželal, aby v spolupráci s parlamentom upevňoval „sociálnu, ekonomickú a politickú stabilitu“.

Sociálne spravodlivú a ekomomicky úspešnú krajinu jej obyvateľom zaželal aj Kiska vo svojom inaguračnom prejave, ktorý bol dvakrát prerušený potleskom.

Novému prezidentovi tlieskali najmä hostia. Politici z vládho Smeru si jeho prejav krátili ovievaním sa. Keď skončil, ministri Ficovej vlády len zdvorilo zatlieskali a strnulo čakali, kým sa skončí dlhotrvajúci potlesk.

Na rozdiel od inagurácie Ivana Gašparoviča v roku 2009 Kisku pred bratislavskou Redutou čakali stovky ľudí. V porovnaní s predchádzajúcou inaguráciou boli aj výrazne mladší. Boli medzi nimi najmä rodičia s deťmi.

video //www.sme.sk/vp/30161/

Deti bral do náručia

Novozvolený prezident všetkým trpezlivo podával ruky, diskutoval s nimi a do náručia si bral aj niekoľkomesačné bábätká.

„Povedal mu: Ty si Andrej? Aj ja som Andrej a podal mu ruku,“ opisovala rozžiarená mamička svojmu manželovi stretnutie s novozvoleným prezidentom, držiac na rukách ich syna.

Ľudí si Kiska získal aj srdečným zvítaním sa so svojimi deťmi, ktoré po vojenskej prehliadke neďaleko Reduty vzal do náručia. Trochu tak pripomínal inauguráciu amerického prezidenta Baracka Obamu.

„Andrej, Andrej,“ skandoval mu za to nadšený dav, v ktorom boli aj cudzinci. S niektorými z nich sa v angličtine osobne zvítal.

Nie všetci však boli nadšení z Kiskovej pozornosti. Manželia, ktorí práve včera oslavovali výročie sobáša, mu podali do náručia svojho malého syna a ten sa hneď rozplakal. Prezident ho s úsmevom hneď vrátil rodičom.

Kiskove slová potom zneli dokonca aj z kazateľnice Dómu svätého Martina. V katedrále jeho slová o utrpení ešte z čias práce pre Dobrého anjela citoval počas ekumenickej bohoslužby bratislavský rímskokatolícky arcibiskup Stanislav Zvolenský.

„Želáme si, aby náš prezident mal načúvajúce srdce a správne rozlišovanie, čo je dobré a zlé, a vnímavosť pre tých, ktorí trpia,“ hovoril potom Zvolenský.

video //www.sme.sk/vp/30159/

Nikto neprotestoval

Iný ako predchodcov bol aj Kiskov príchod do prezidentského paláca. Tentoraz tam nečakali protestujúci mladí ľudia, bojovníci za ľudské práva.

Naopak ako pred Redutou aj pred Grasalkovičovým palácom ho prišli pozdraviť stovky ľudí. Niektorí si z akcie robili populárne „selfie“.

Odchádzajúci prezident dal na nádvorí paláca nastávajúcej prvej dáme Martine Kiskovej kyticu kvetov.

Manželské páry Kiskovcov a Gašparovičovcov zapózovali fotografom a niekdajší prezident zakrátko odišiel aj so svojou manželkou v limuzíne preč.

Inauguračný deň minútu po minúte:

17:25 Andrej Kiska sa prišiel pokloniť obetiam železnej opony pri pomníku Brána slobody.

16:30 Odchádzajú aj hostia. Bezdomovec Dušan si obed s prezidentom pochvaľoval. "Mali sme pečenú kačku aj biele víno," povedal usmiaty zavalitý muž, ktorý si na slávnosť zobral svoje najlepšie sako

16:01 Slávnostný obed sa skončil, prezident Kiska bez slova odišiel. Hostia ešte ostali v stane.

15:46 Polícia muža upokojila, ten sa následne od stanu vzdialil. Desiatky ľudí sa prizerajú cez priehľadné fólie, hostia zase sledujú dav.

15:37 Obed prebieha, pred stanom sa zhromaždila skupina bezdomovcov, ktorí sa tiež dožadujú obeda. Rozruch spôsobil muž, ktorý chce, aby do stanu išli aj ostatní. Okolo neho sú traja policajti.

15:12 V záhrade sa začal slávnostný obed Andreja Kisku s ľuďmi bez doma, mladými z detských domovov a seniormi. Obed sa koná v stane, okolo neho stoja ďalšie desiatky divákov. Bude trvať približne hodinu.

15:00 Na obed sa tešil aj bezdomovec a predavač ich časopisu Nota Bene z križovatky na Račianskom mýte v Bratislave Ivan Orolín.

„Je to určite pre nás veľká česť, lebo nie každý má takú možnosť,“ povedal Orolín. Prezradil, že doterajší prezident Gašparovič si od neho časopis kupuje pravidelne. Bol by rád, keby sa z toho stala tradícia.

video //www.sme.sk/vp/30160/

14:53 V záhrade Prezidentského paláca nasleduje slávnostný obed. Kiska naň zavolal dôchodcov, deti z domovov, ale aj bezdomovcov.

14:48 Andrej Kiska zamával odchádzajúcemu bývalému prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi. Palác je už jeho.

14:42 Na privítanie v Prezidentskom paláci dostala Kiskova žena od Gašparoviča kyticu.

14:41 Hostia čakajú na obed s novým prezidentom. Zatiaľ k nim médiá nemôžu. Niektorí prišli s časopisom Nota bene.

14:30 Pobožnosť sa skončila, nasleduje symbolické odovzdanie úradu v Prezidentskom paláci.

14:16 Nový prezident na pobožnosti Te Deum:

13:30 Andrej Kiska prichádza do Dómu sv. Martina na bohoslužbu Te Deum.

13:27 Do davu vítajúceho Kisku sa prišiel pozrieť aj Gašparovičov hovorca Marek Trubač.

13:04 V prvom rozhovore pre RTVS prezident hovorí, že hneď v prvé dni svojho úradovania sa vyjadrí k téme justície. Čaká ho napríklad menovanie ústavných sudcov.

12:58 Kiska si do rúk zobral aj niekoľkomesačné bábätko. Zablahoželal manželom v dave k výročiu svadby. Ich chlapček sa mu v rukách rozplakal.

12:52 Kiska sa pešo presúva do Dómu sv. Martina na ekumenickú omšu Te Deum. Pred Redutou sa rozlúčil s manželkou Martinou a deťmi a vybral sa cez Hviezdoslavovo námestie. Cestou sa rozpráva s ľuďmi a v obklopení ochranky si s nimi podáva ruky.

12:39 Na oficiálnom webe prezidenta je už nový banner:

12:35 Kiska absolvuje s ministrom obrany Glváčom vojenskú prehliadku pred Redutou. Po nej sa peši presunie cez mesto, kde sa chce stretávať s ľudmi.

12:30 Marián Leško hodnotí Kiskov prejav ako zdržanlivý a umiernený. "Tomuto prejavu ťažko niečo vytknúť", hovorí.

12:28 Ivan Gašparovič odchádza:

12:24 Nový prezident zožal za svoj prejav potlesk. Zatiaľ čo hostia tlieskali oveľa dlhšie, ministri vlády zaťapkali len na chvíľu a potom strnulo čakali. Minister Ján Počiatek sa ovieval.

12:24 Pavol Paška ukončil schôdzu Národnej rady.

12:22 Kiskov prejav sa skončil. Prečítajte si ho v kompletnom znení

12:20 Situácii na Ukrajine prikladá Kiska veľkú dôležitosť: "Slovensko sa nemôže spoliehať na to, že nám našu bezpečnosť zaručia iní, bez toho, aby sme plnili naše záväzky. Aby sme robili, na čo máme, ale aby sme si naše záväzky nezmäkčovali. Nie je to správne, nie je to perspektívne. Ani to nie je pre našu vlasť bezpečné."

12:18 Kiska hovorí aj o slovenskom predsedníctva v Únii: "Slovenské predsedníctvo a jeho príprava budú príležitosťou, aby sme viac hovorili o tom, že naše členstvo v Európskej únii nie je len o fondoch, o regulácii žiaroviek alebo dokonca o hrozbe pre našu suverenitu. Európska únia má hlbší zmysel. Je predovšetkým projektom mieru v Európe, projektom spolupráce a súdržnosti národov v tomto priestore, kde už dvakrát vypukli svetové vojny."

12:16 "Nedávna finančná kríza ukázala nielen nám, že cesta k prosperite nie je ani zaručená, ani automatická. Udalosti na Ukrajine nás zasa znepokojili, že ozbrojený konflikt môže vypuknúť bližšie k našim hraniciam, než sme boli ešte celkom nedávno ochotní pripustiť. V Európe sú znovu aktuálne otázky bezpečnosti."

12:14 "Ako prezident budem klásť otázky v mene občanov, v mene svojom, v mene toho, aby sa problémy skutočne riešili. Som presvedčený, že toto je významná povinnosť a úloha prezidenta: počúvať ľudí a pýtať sa v ich mene. Klásť otázky, hľadať poctivé odpovede, a povzbudzovať riešenia."

12:13 "Všetkých ľudí, ktorí rozmýšľajú, že vstúpia do verejného života a že sa sami pokúsia prispieť aj k väčším zmenám, chcem povzbudiť a chcem im odkázať, nech sa nenechajú znechutiť, nech bojujú, a raz sa môžu stať aj prezidentmi. Verte mi."

12:11 "Ako prezident budem povzbudzovať ľudí, ktorí nie sú spokojní s tým, čo sme dosiahli. Ktorí nerezignovali, zachovali si ideály, vyznávajú slušnosť a morálku, pomáhajú, prispievajú - alebo chcú prispieť - k tomu, aby sa dobrý pocit nekončil za dverami ich súkromia."

12:09 "Podľa štatistík na Slovensku v priemere nikdy nebolo lepšie. V priemere sa ľudia materiálne nikdy nemali tak dobre ako dnes. Nikdy v histórii sme neboli slobodnejší, a ako štát bezpečnejší. Napriek tomu väčšina ľudí na Slovensku nie je presvedčená, že ideme správnym smerom, ani nemá pocit, že aj oni sami sú súčasťou úspechu."

12:07 "Obávam sa takej nespokojnosti, ktorá ústi do hlbokého rozčarovania, bezradnosti, rezignácie až ľahostajnosti k tomu, čo sa u nás a okolo nás deje," hovorí.

12:03 Kiska prednáša svoj inauguračný prejav. Zdôrazňuje, že je nadstraníckym prezidentom. Ubezpečuje vládu, že chce spolupracovať a hľadať riešenia aj v prípade nezhody.

12:00 Znejú salvy a hymna. V čestnej stráži prezidenta sú viaceré ženy.

11:59 Andrej Kiska zložil prezidentský sľub a stáva sa slovenským prezidentom.

11:56 Paška vyzdvihuje zásluhy Ivana Gašparoviča.

11:55 Usporiadateľka presadila Silviu Gašparovičovú, ktorá sedela v hľadisku vedľa Kiskovej. Gašparovičovú posadili k Robertovi Ficovi. Vedľa Kiskovej si do prvého radu sadol Kiska.

11:52 Prichádza Andrej Kiska.

11:50 Čestná stráž dostala pokyny: K nohe zbraň a Na poctu zbraň! Čestná stráž však žiadnu zbraň nemala, iba dvaja vojaci v historických uniformách držali slovenskú vlajku a prezidentskú štandardu.

11:47 Do sály vchádza predsedníčka Ústavného súdu Ivetta Macejková a šéf parlamentu Pavol Paška. Po nich Ivan Gašparovič s manželkou.

11:45 Slávnostná inaugurácia sa začína.

11:41 Prišiel Andrej Kiska, potlesk pre neho bol omnoho silnejší ako pri jeho predchodcovi.

11:38 Dorazil už aj končiaci prezident Ivan Gašparovič. Po vystúpení z limuzíny obdržal od ľudí naokolo chabý potlesk.

11:35 Tento banner na oficiálnej stránke prezidenta bude už onedlho minulosťou.

11:32 Do Reduty prichádza neúspešný prezidentský kandidát a premiér Robert Fico. Hostí víta predseda parlamentu Pavol Paška.

11:30 Marián Leško očakáva, že Kiska prinesie do funkcie úplne nové rozmery - sústredí sa aj sociálne slabších a znevýhodnených ľudí.



11:23 V Redute je už všetko pripravené na slávnostné zloženie sľubu.

Foto: SME - Tomáš Benedikovič

11:16 Ako znie prezidentský sľub?

"Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony."

11:15 Do Reduty prichádzajú hostia. Komentátor Marián Leško hodnotí Ivana Gašparoviča. Prvé obdobie zvládol podľa neho lepšie, v druhom mal šancu prejaviť sa samostatne, to však neurobil. Pôsobil skôr ako prezident Smeru.

11:13 V tomto momente to už vyzerá naozaj tak, že Gašparovič ústavných sudcov nevymenoval. Malý plusový bod na záver.

11:00 Prenos RTVS sa začína, štúdio si rozložili priamo na ulici pred Redutou.

9:50 Idylku Gašparovičovej inaugurácie v roku 2009 narušila aj hŕstka aktivistov, ktorí ho pred pred prezidentský palác prišli vyzvať, aby s čínskym prezidentom hovoril o ľudských právach. Čítajte viac

video //www.sme.sk/vp/10188/

9:48 Prvá zahraničná cesta Andreja Kisku povedie do Budapešti na stretnutie prezidentov V4 a Nemecka. Čítajte viac

9:45 Ako to vyzeralo pred piatimi rokmi? Miesto pred divadlom bolo v čase inaugurácie takmer prázdne. Prenos na veľkoplošnej obrazovke sledovalo pár ľudí, hlavne turisti. Rozruch sa páčil skupinke Číňanov. Čítajte viac

video //www.sme.sk/vp/10179/

9:10 Slávnostný obed, na ktorom sa v minulosti zúčastnili hlavne štátni predstavitelia, sa bude tentoraz podávať v záhrade prezidentského paláca. Kiska naň zavolal dôchodcov, deti z domovov, ale aj bezdomovcov.

9:00 Na inauguráciu prídu aj predstaviteľov mimovládok a ocenených občanov, ktorých si Ivan Gašparovič nevšímal. Na jeho inaugurácii bol medzi pozvanými aj Mikuláš Vareha, ktorého odsúdili za daňové podvody.



Andrej Kiska v sobotu absolvoval generálku zloženia sľubu v budove Slovenskej filharmónie.

Program inaugurácie 11.45 - 12.30 (budova Slovenskej filharmónie): Slávnostná schôdza Národnej rady, zloženie sľubu predpísaného Ústavou SR zvoleným prezidentom Andrejom Kiskom do rúk predsedníčky Ústavného súdu, inauguračný prejav prezidenta 12.35 - 12.45 (Mostová ulica): Prehliadka jednotiek Ozbrojených síl Slovenskej republiky, prezident Andrej Kiska pozdraví nastúpené jednotky 12.45 - 13.10 (Hviezdoslavovo námestie – Straková – Panská – Rudnayovo námestie): Peší presun prezidenta SR, stretnutie a krátke rozhovory s občanmi 13.30 - 14.20 (Katedrála Sv. Martina): Ekumenická pobožnosť Te Deum 14.30 (Prezidentský palác): Príchod na nádvorie Prezidentského paláca, privítanie prezidentom Ivanom Gašparovičom a Silviou Gašparovičovou, symbolické odovzdanie úradu 14.45 - 15.45 (záhrada Prezidentského paláca): Slávnostný obed podávaný prezidentom pre ľudí bez domova, seniorov využívajúcich opatrovateľské služby a mladých ľudí, ktorí vyrastali v detských domovoch 17.00 - 17.20 (Devín): Kladenie venca prezidentom SR k pamätníku Brána slobody, položenie kytice k pamätníku obetiam Železnej opony 19.00 - 21.00 (Bratislavský hrad): Slávnostná recepcia pri príležitosti inaugurácie prezidenta

Autori: SME, Ján Krempaský, Rudolf Sivý, TASR, SITA

Editor: Andrej Sarvaš