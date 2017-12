Beblavý: Matovič by mal prísť o ročný plat

Spolupracovník Radoslava Procházku tvrdí, že Igor Matovič vystupuje ako riaditeľ svojej spoločnosti.

15. jún 2014 o 9:00 TASR

BRATISLAVA. Igor Matovič (OĽaNO) podľa Miroslava Beblavého jednoznačne porušil ústavný zákon o konflikte záujmov, keď vystupoval za rodinnú firmu, a to navyše v priestoroch Národnej rady .

Bývalý predseda parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií si myslí, že by mal preto prísť o ročný poslanecký plat.

Súčasný šéf výboru Viliam Novotný (SDKÚ) avizoval, že prípad sleduje.

Zákon zakazuje podnikanie

Podnet voči Igorovi Matovičovi Beblavý nepodá, keďže v prípade inzercie v Matovičových regionálnych novinách ide o Radoslava Procházku, s ktorým zakladá stranu Sieť.

"Ale keby nešlo o môjho blízkeho spolupracovníka, určite by som podnet podal," povedal pre TASR s tým, že Matovič ústavný zákon jednoznačne porušil.

Beblavý pripomenul, že verejný funkcionár má jasne oddeliť svoju verejnú funkciu od ostatných rolí a tiež má všeobecne zakázané podnikať.

"A to práve preto, že sa ťažko oddeľuje, kedy pôsobia ako podnikatelia a kedy ako poslanci a ministri," vysvetlil Beblavý.

Zdôraznil, že Matovič vystupuje nie len ako agent-sprostredkovateľ, ale aj ako "riaditeľ svojej mediálnej siete, čiže reálne podnikateľskú činnosť vykonáva".

"Igor Matovič absolútne zmiešava svoju funkciu poslanca Národnej rady so svojou funkciou biznismena, čo je základná vec, ktorú chcel zákon zakázať. Ak už toto nie je porušenie ústavného zákona, tak ten zákon môžeme rovno zrušiť," vyhlásil pre TASR Beblavý.

Matovič sa označil len za poradcu

Matovič pred médiami priznal, že dohadoval cenu za inzerciu s Radoslavom Procházkom, potvrdil aj sms komunikáciu o platbách.

Rovnako vyhlásil, že bude svojej firme pomáhať, sám sa označil za poradcu spoločnosti. Konateľom je podľa jeho slov niekto iný. Firmu prepísal na manželku, čím splnil, čo od neho zákon žiadal.

"Poslanec má zakázané byť konateľom spoločnosti či podnikať vo vlastnom mene. To sú dve veci, ktoré má zakázané, ostatné môže. Zákon mi v ničom nezakazuje, aby som pomáhal obchodníkom, aby som vytváral obchodné stratégie, aby som riešil rotačku," vyhlásil Matovič.

Rovnako mu zákon podľa vlastných slov nezakazuje, aby ako poslanec dohadoval s iným poslancom cenu za jeho inzerciu. "Zákon mi zakazuje byť konateľom právnickej osoby," zdôraznil.

Beblavý oponuje. "Keď je toto možné, potom by mohol aj Robert Fico riešiť developement v Rusovciach ako predseda vlády. Potom už ktokoľvek môže robiť čokoľvek, stačí, ak formálne nie je zapísaný ako konateľ. Je to absolútne v rozpore s účelom, duchom aj so štandardnými výkladmi ústavného zákona," zdôraznil.

Poukázal pritom na výklad českého ústavného súdu.

"Podľa výkladu je v takýchto prípadoch potrebné skúmať aj vecnú stránku porušenia zákona, teda nie len formálnu," doplnil.