Zo závislosti sa chce vyliečiť najviac narkomanov za desať rokov

Najviac ľudí sa liečilo od závislosti na pervitíne. Väčšinu tvorili mladí a nezamestnaní do 34 rokov.

16. jún 2014 o 11:32 TASR

BRATISLAVA. Vlani sa na Slovensku liečilo 2484 užívateľov drog, čo je medziročne o 291 pacientov viac. Ide o najvyšší počet za posledné desaťročie.

"Liečebne najviac plnili užívatelia stimulancií, najmä pervitínu, ktorých počet už niekoľko rokov stúpa. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je viac aj liečených užívateľov cannabisu," informoval hovorca Národného centra zdravotníckych informácii (NCZI) Peter Bubla.

Prevahu podľa pohlavia liečených užívateľov drog majú muži (2077 mužov, 407 žien). Liečenými užívateľmi drog sú podľa Bublu najmä mladí ľudia vo veku 20 až 34 rokov, tvoria takmer 70 percent pacientov.

"Medziročne sme však zaznamenali aj nárast v počte mladých ľudí do 19 rokov liečiacich sa zo závislosti z 318 v roku 2012 na 335 v roku 2013. U dievčat v tejto vekovej skupine prevažuje najmä liečba spojená s užívaním stimulancií, zatiaľ čo u chlapcov ide najčastejšie o užívateľov cannabisu," priblížil Bubla.

Dĺžku pravidelného užívania drog 11 a viac rokov uviedlo 895 liečených. Viac ako jednoročné pravidelné užívanie drog sa objavilo aj pri liečených drogovo závislých vo veku do 15 rokov. Týkalo sa celkovo 17 pacientov. Najčastejším spôsobom užívania primárnej drogy v roku 2013 bolo fajčenie.

Podľa územia trvalého pobytu bolo najviac liečených užívateľov drog z Bratislavského (568) a Trnavského kraja (391). Z Prešovského kraja pochádzalo najmenej pacientov (112), ktorí sa liečili z drogovej závislosti.

"Najvyšší počet liečených užívateľov drog je z radov nezamestnaných, a to 1233, čo tvorí polovicu zo všetkých liečených," pokračoval Bubla.

Z hľadiska najvyššej úrovne ukončeného vzdelania sú na prvom mieste pacienti so základným vzdelaním, na druhom mieste so stredným bez maturity, nasledujú pacienti so stredným vzdelaním s maturitou. Iba minimum liečených pacientov malo vysokú školu.