Bárány sa vzdal členstva v Súdnej rade, nechce byť spájaný s Kiskom

Andrej Kiska plánuje vymeniť troch členov rady, nominant Ivana Gašparoviča čakal, že medzi nimi bude.

16. jún 2014 o 16:47 sita, tasr





BRATISLAVA. Nominant Ivana Gašparoviča v Súdnej rade Eduard Bárány sa vzdal členstva.

V pondelok to oznámil listom do Kancelárie Súdnej rady.

Rozhodnutie súvisí s inauguráciou Andreja Kisku za prezidenta, pripustil Bárány pre agentúru SITA.

Podľa vlastných slov nechce byť na poste, ktorý má zastávať Kiskov nominant.

„Nerád by som bol akýmkoľvek spôsobom ako nominant prezidenta spájaný s pánom prezidentom Kiskom. Bolo by mi to veľmi nepríjemné,“ povedal Bárány.

S Kiskom vopred nehovoril

Bárány poznamenal, že podľa zákona o Súdnej rade účinky vzdania sa nastávajú dva kalendárne mesiace po vzdaní sa členstva, čo teda v jeho prípade vychádza na polovicu augusta.

„Je to možné urýchliť tým, ak by ma pán prezident odvolal, čo predpokladám, že aj urobí,“ povedal Bárány. V takom prípade by bol odvolaný k momentu doručenia odvolania.

S Kiskom o svojom rozhodnutí dopredu nehovoril.

Informáciu o svojej abdikácii doručí písomne do podateľne prezidentskej kancelárie.

Šimonová a Bujňáková

Podľa medializovaných informácií z tímu Andreja Kisku plánuje prezident vymeniť troch členov v Súdnej rade spadajúcich pod nomináciu hlavy štátu.

„Čo sa týka Súdnej rady, tak ako avizoval, prezident vymenuje nových členov,“ potvrdili pre denník Pravda z Kiskovho tímu.

Spomínali sa mená Bárányho, sudkyne Gabriely Šimonovej a prorektorky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Márie Bujňákovej.

Všetci boli členmi Súdnej rady od októbra 2012.