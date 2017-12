O preukaz zahraničného Slováka je každý rok menší záujem

O osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí žiadali vlani hlavne krajania zo Srbska a Ukrajiny.

17. jún 2014 o 11:01 SITA

BRATISLAVA. O osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí je každý rok menší záujem.

Kým v roku 2011 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) vydal 856 osvedčení a v predminulom roku 747, vlani krajanský úrad rozdal 674 preukazov.

Vyplýva to zo správy o štátnej politike voči Slovákom žijúcim v zahraničí, ktorá je v pripomienkovom konaní.

"V roku 2013 bol záujem Slovákov žijúcich v zahraničí o vydanie osvedčení teritoriálne rozptýlený a nerovnomerný," konštatuje správa.

O osvedčenie žiadali predovšetkým krajania zo štátov mimo EÚ, a to najmä zo Srbska a Ukrajiny.

"Tento záujem je motivovaný skutočnosťou, že vydaním osvedčenia môže držiteľ získať prechodný pobyt v Slovenskej republike s možnosťou pracovať, získať občianstvo Slovenskej republiky a cestovať (zdržiavať sa) aj v iných krajinách EÚ".

Z celkových 674 osvedčení, ktoré úrad vydal minulý rok, až 399 bolo vystavených do Srbska.

Do Ukrajiny smerovalo 249 osvedčení, do USA sedem a do Chorvátska šesť preukazov.

"Vzhľadom na špecifiká niektorých žiadostí, predovšetkým predkladaných krajanmi z Ukrajiny, ÚSŽZ úzko a systematicky spolupracoval pri kontrole a overovaní pravosti dokladov s Ministerstvom vnútra, konkrétne s Kriminalistickým a expertíznym ústavom," uzatvára správa.