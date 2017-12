Za mesiac nabicykloval do práce a z práce 1250 kilometrov

Najaktívnejších cyklistov majú v Martine. V súťaži o jazdy do práce predbehli aj Bratislavu.

17. jún 2014 o 20:56 Kristína Hudeková, Kristína Hudeková, Michal Piško

BRATISLAVA. Za jediný mesiac nabicykloval 1250 kilometrov. A to iba na cestách do práce a z práce. Ľubomír Baluch Bandžuch jazdí každý deň zo Stupavy do bratislavskej Petržalky.

Vyhral súťaž o najviac najazdených kilometrov Do práce na bicykli, ktorú zorganizoval národný cyklokoordinátor Peter Klučka podľa modelu, ktorý sa osvedčil v rôznych krajinách sveta.

Prihlásilo sa tridsať miest vrátane všetkých krajských. Vyše 1500 cyklistov si celý máj zapisovalo svoje cesty do práce na bicykli, spolu najazdili 200-tisíc kilometrov a 37-tisíc jázd.

Medzi Stupavou a Bratislavou chýba cyklotrasa, a tak Bandžuch jazdil po lese aj popri Morave alebo cez Karpaty, či Rakúsko. „Striedal som to, aby som nechodil stále po tej istej trase,“ opisuje.

Podmienky pre cyklistov v Bratislave podľa neho nie sú dobré a jazde po meste sa vyhýba. „Mám prácu na okraji mesta a nezávidím cyklistom, ktorí chodia do práce priamo cez mesto,“ hovorí.

Obetí je opäť viac

Nielen cesty v mestách, ale aj tie menšie okresné sú pre cyklistov nebezpečné. Nie sú pri nich cyklotrasy.