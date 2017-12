Minister Glváč: Som fanúšik povinnej vojenskej služby

Minister obrany Martin Glváč hovorí, že začať treba dobrovoľnou vojenskou službou.

17. jún 2014 o 17:25 Marianna Onuferová

BRATISLAVA. Minister obrany Martin Glváč (Smer) si vie predstaviť, že by sa opätovne zaviedla povinná vojenská služba.

Ministra sa na to v utorok na Bezpečnostnom výbore opýtal poslanec Daniel Lipšic (Nova).

„Zaujíma ma váš názor na povinnú vojenskú službu, pokiaľ by trvala kratšie a boli by prostriedky na efektívny výcvik a zálohy,“ položil otázku Lipšic.

V minulosti základná vojenská služba trvala 24, 18 a neskôr 12 mesiacov.

„Ja som fanúšik toho,“ odpovedal Lipšicovi minister Glváč. Ako príklad uviedol Nórsko, kde zaviedli 12-mesačnú vojenskú službu aj pre ženy.

Najprv dobrovoľná služba

Povinná vojenská služba je na Slovensku zrušená od roku 2006. Začali sme využívať profesionálnu armádu, ktorá bola podmienkou pre vstup do NATO.

Minister Glváč v utorok na výbore povedal, že ak by sa povinná služba mala zaviesť znova, bolo by potrebné doriešiť aj finančnú stránku. Museli by sa napríklad upraviť niektoré kasárne. Niektoré priestory bývalých kasární už armáde ani nepatria.

Preto ako prvý krok k povinnej službe vidí Glváč dobrovoľnú vojenskú službu. Ešte vlani spolu s ministrom práce Jánom Richterom (Smer) predstavili jej pilotný projekt, ktorý počítal s výcvikom 150 ľudí do 29 rokov.

Výcvik mal trvať šesť mesiacov a vojaci mali v čistom dostávať 250 eur mesačne. Doteraz sa tento projekt nepodarilo rozbehnúť.

Glváč v januári zopakoval, že na ministerstve majú koncepciu, ktorá počíta s výcvikom určitej skupiny ľudí a z nej by sa potom mohli dopĺňať aj ozbrojené sily.

„Ja som bral projekt dobrovoľnej vojenskej služby ako štartovací spúšťač. Je veľa ľudí, ktorí by mali záujem ísť aj dobrovoľne na výcvik,“ povedal minister obrany v utorok na výbore.

Poslanec Martin Fedor z SDKÚ v tejto súvislosti pripomenul, že o projekte aktívnych vojenských záloh sa uvažovalo už pred desiatimi rokmi. No zostalo len pri úvahách.

Začíname nákupom Spartana

Glváč prišiel v utorok na Bezpečnostný výbor vysvetliť, ako chce postupovať pri modernizácii vojenskej techniky.

Minister povedal, že do 15. júla vypíšu súťaž na nákup dvoch vrtuľníkov. V rozpočte majú na to vyčlenené peniaze. O konkrétnych sumách nehovoril.

Aktuálne máme 14 ruských vrtuľníkov Mi-17, ich životnosť sa bude v najbližších rokoch postupne končiť. Postupne by sme mali nakúpiť desať nových vrtuľníkov.

Už tento týždeň sa má rokovať o podmienkach nákupu dopravného taktického lietadla Spartan. S prvou splátkou sa už ráta v tohtoročnom rozpočte. Koľko splátok bude, nie je zatiaľ jasné.

Od podpisu zmluvy by mohlo byť lietadlo dodané na Slovensko do 12 až 16 mesiacov. S českou a poľskou stranou sa zároveň debatuje o jeho spoločnom využití.

Ministerstvo plánuje aj obmenu obrnenej kolesovej techniky. Glváč to označil za prioritu, keďže Slovensko sa zapojí do bojovej skupiny zloženej z vojakov štátov V4, ktorá by mala mať pohotovosť v prvej polovici roku 2016.

Okrem toho máme v pohotovosti práporovú skupinu, ktorá má do roku 2018 dosiahnuť úroveň mechanizovanej brigády. To je náš záväzok voči NATO.

Najväčšou investíciou bude výmena stíhačiek MiG 29. Budúci týždeň sa o tom bude debatovať v českej Čáslavi. Na stretnutí budú aj zástupcovia švédskeho ministerstva obrany.