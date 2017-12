Vlaky ešte nie sú pre cyklistov, pomaly sa to zlepšuje

Takmer v polovici vlakov chýbajú miesta pre bicykle.

17. jún 2014 o 20:53 Michal Piško

BRATISLAVA. Je pekné sobotné ráno, do osobného vlaku z Trnavy do Smoleníc sa snaží nastúpiť skupinka cykloturistov.

Ich výlet do Malých Karpát komplikuje preplnený oddiel pre bicykle, ktorý už zabrali iní výletníci. Skupinka sa rozdeľuje a usiluje sa napratať do bežných vozňov.

Podobné situácie sa s nástupom letného počasia opakujú na železniciach každoročne. Železničná spoločnosť potvrdzuje, že záujem cyklistov o vlaky rastie.

Presné údaje nemá, keďže predáva lístky iba celkovo na batožinu. „Vyše 90 percent prepravených batožín však tvoria bicykle,“ vraví hovorkyňa spoločnosti Jana Morháčová.

Kým v roku 2012 prepravili okolo 70-tisíc batožín, vlani to už bolo 74-tisíc. Teplá zima a jar priali cyklistom aj tento rok, železnice odhadujú, že za prvý štvrťrok ich previezli už dvanásťtisíc, o štyridsať percent viac ako pred rokom.

Železnice nemajú presné údaje ani o tom, na akú vzdialenosť cyklistov najčastejšie vozia. Výnimkou sú niektoré rýchliky či medzinárodné vlaky, kde treba rezerváciu.

„Priemerná prepravná vzdialenosť pri rezervácii na bicykel je 244 kilometrov, čo je akoby cesta medzi Košicami a Žilinou,“ vraví Morháčová.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež:Za mesiac nabicykloval do práce a z práce 1250 kilometrov

Pomáhajú eurofondy

Hoci prístup našich železníc k cyklistom oproti viacerým krajinám na Balkáne či na východ od nás dnes už milo prekvapí, štandard z Rakúska či hoci aj z Česka zďaleka nedosahujeme.

„Situácia nie je vyhovujúca a stále sa nedá porovnať s okolitými krajinami. Vidím tam však zlepšovanie v prístupe personálu aj pri obmenách a rekonštrukciách vozňov,“ hovorí národný cyklokoordinátor z ministerstva dopravy Peter Klučka.

Z 1417 vlakových spojov, ktoré Železničná spoločnosť denne vypraví, spĺňa štandardy vytýčené naším ministerstvom dopravy iba 55 percent. Tie hovoria, že vo vlakoch by malo byť na každých sto sedadiel aspoň jedno miesto pre bicykel.

Tieto štandardy by sa podľa ministerstva mali postupne zvyšovať. V diaľkových vlakoch by do roku 2020 malo byť jedno miesto pre bicykel na každých 40 sedadiel, na regionálnych linkách to má byť už o dva roky skôr.

Lepšie podmienky sú v 32 nových súpravách nakúpených z eurofondov. Je v nich päť až desať miest vyhradených pre cyklistov. Z tisíc vozňov, ktoré Železničná spoločnosť vlastní, sú dnes držiaky na bicykle v 183.

Predseda Slovenského cykloklubu Juraj Hlatký upozorňuje, že všetko nie je iba o počte cyklovagónov. Železnice by podľa neho mali k podpore cykloturistiky pristupovať koncepčne.

„Na Slovensku sa nachádza zhruba 13-tisíc kilometrov vyznačených cyklotrás, no táto sieť je veľmi nerovnomerná,“ upozorňuje.

V niektorých lokalitách, ako sú Turiec, Kysuce, Malé Karpaty či Slovenský raj, by sa podľa neho uživili aj posilnené cyklovlaky, kým v iných regiónoch, napríklad v niektorých častiach južného Slovenska, „nebudú mať koho voziť“.

Neprajné stanice

Železničná spoločnosť tvrdí, že na záujem cestujúcich reaguje. Príkladom je zaradenie ďalšieho cyklovozňa do šiestich vlakov na trase Bratislava – Košice, ktoré plánuje od budúceho týždňa.

V ústrety vychádza aj denným cyklistom, ktorí kombinujú vlak s bicyklom pri preprave do práce. Od tohto týždňa si pre bicykel môžu kúpiť za 4 eurá týždenný a za 8 eur mesačný lístok.

Pri dnešnej cene 1,50 eura za jednu jazdu by cyklista, ktorý by vlakom cestoval 20 dní v mesiaci, zaplatil až 60 eur.

Klučka však upozorňuje, že denní cyklisti sa boria aj s ďalšími problémami. „Na staniciach pretrvávajú veľké nedostatky pri zabezpečení bezbariérového prístupu cyklistu k vlaku, chýbajú aj strážené parkoviská pre bicykle.“

Národný cyklokoordinátor a ŽSR by preto už tento týždeň mali vytypovať prvé stanice, kde začnú tieto štandardy zavádzať.