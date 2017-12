Smerácki ministri o zmenách veľmi hovoriť nechceli

Otázok okolo zmien na vedúcich postoch Smeru je viacero. Jasné odpovede dá až snem 28. júna.

18. jún 2014 o 15:01 TASR





BRATISLAVA. Pred mimoriadnym snemom Smeru, ktorý sa uskutoční 28. júna, sa špekuluje o možných výmenách v strane i vo vláde.

Podľa agentúry TASR by mal Tomáša Malatinského v kresle ministra hospodárstva nahradiť štátny tajomník rezortu Pavol Pavlis.

Na jeho doterajšie miesto by mohol nastúpiť Juraj Gedra z Fondu národného majetku.

Zmeny by mali nastať aj na ministerstve školstva, v médiách sa čoraz častejšie objavuje ako možný nástupca Dušana Čaploviča súčasný štátny tajomník rezortu financií Peter Pellegrini.

Dvojkou v rezorte školstva by mala byť Oľga Nachtmannová, ktorá už túto funkciu v minulosti zastávala.

Na ministerstvo zahraničných vecí by sa mal na post štátneho tajomníka údajne vrátiť Ivan Korčok.

Nejednotní pod Laššákovou?

Čaplovič by mal skončiť nielen na poste ministra, ale aj podpredsedu Smeru.

O podpredsednícku stoličku by mal prísť aj Vladimír Maňka, ktorý v regionálnych voľbách prehral s Mariánom Kotlebom. Namiesto Čaploviča a Maňku by mali byť podpredsedami Pellegrini a Peter Žiga.

Žiga by tak prišiel o post krajského šéfa strany v Košiciach. Ako jeho možný nástupca sa podľa informácií TASR spomína Richard Raši.

O kreslo šéfky strany v Banskobystrickom kraji by mala prísť Jana Laššáková. Nahradiť by ju vraj mohli Maňka, ale spomína sa aj Ján Senko.

Laššáková by mohla podľa informácií TASR prísť aj o funkciu predsedníčky poslaneckého klubu. Ten podľa viacerých zdrojov z prostredia Smeru nie je pod Laššákovej vedením jednotný.

Richter: Taký je bežný život strany

Podpredseda Smeru a minister vnútra Robert Kaliňák sa v stredu nechcel vyjadrovať k možným výmenám.

"Či by mala byť nejaká zmena, to bude vyplývať z toho, aké ciele a úlohy si dáme na ďalšie dva roky, a kto bude stotožnený s tým, ako pružní máme byť a či si povie, že chce, aby to robil niekto mladší alebo niekto novší," reagoval Kaliňák.

Pripomenul, že strana má za sebou polovicu volebného obdobia, takže zhodnotí svoju činnosť, ale vytýči si tiež program, ktorým chce naplniť svoje predvolebné sľuby a programové vyhlásenie vlády.

"S tým úzko súvisí aj to, kto a akým spôsobom bude schopný napĺňať tie výzvy, ktoré pred nami ešte najbližšie dva roky stoja," zopakoval na margo možných výmen na podpredsedníckych postoch.

O nič zhovorčivejší nebol ani minister životného prostredia Peter Žiga. "Nebudem to komentovať," povedal s tým, že ide o vnútrostranícke záležitosti.

Generálny manažér strany a minister práce Ján Richter hovorí, že na sneme sa budú riešiť aj personálne otázky.

„Buď tie, čo sú otvorené, alebo tie, ku ktorým dospeje snem,“ dodal Richter.

„Áno, budú nejaké zmeny na postoch podpredsedov a aj sa dovolí rozhodcovská komisia,“ potvrdil s tým, že je to štandardný život strany.