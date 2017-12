Kiska začal oslabením Harabina, vymenil troch členov Súdnej rady

Pri výbere nových ústavných sudcov sa Andrej Kiska oprie o stanovisko expertov.

18. jún 2014 o 14:24 SITA, Matúš Burčík

BRATISLAVA. Advokátov Jána Klučku, Jozefa Vozára a sudkyňu Najvyššieho súdu Elenu Berthotyovú vymenoval prezident Andrej Kiska za nových členov Súdnej rady.

Vystriedali nominantov Ivana Gašparoviča, ktorými boli Eduard Barány, Gabriela Šimonová a Mária Bujňáková.

Štefan Harabin tak v prípade opätovnej kandidatúry za predsedu Najvyššieho súdu, ktorá bude už zrejme tajná, stratil tri možné hlasy v jeho prospech.

„Pokiaľ ide o voľbu predsedu Najvyššieho súdu, môžem povedať, že naše názory na osobnostné i profesionálne kritériá sa zhodujú,“ konštatoval Kiska po vymenovaní trojice svojich zástupcov v rade.

Šéf súdu podľa neho musí byť morálnou autoritou, ktorej profesionálna výbava by mala byť samozrejmým predpokladom. Kiska sa už vyjadril, že Harabina nechce.

Prísne kritériá

Súdna rada Končia Eduard Bárány

Gabriela Šimonová

Mária Bujňáková. Noví Ján Klučk a – je bývalý sudca Ústavného súdu. Bol aj sudcom Súdneho dvora v Luxemburgu

Elena Berthotyov á – je sudkyňa Najvyššieho súdu a aktívna členka združenia Za otovrenú justíciu

Jozef Vozár – je riaditeľom zástupcom riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV. Bol poradcom expremiérky Ivety Radičovej. (opravené 22.6., pozn.)

Klučka hovorí, že jeho kritériá sú veľmi prísne. O konkrétnych menách hovoriť nechcel. „Bude to závisieť od toho, kto sa prihlási.“

Myslí si, že taká morálna autorita na Slovensku existuje. „V situácii, ktorá bola, možno aj niektorí šikovní ľudia do toho nechceli ísť.“

Vozár považuje za ideálneho šéfa Najvyššieho súdu Karola Planka, ktorý mu predsedal v rokoch 1993 až 1996.

„Verím, že aj teraz sa nájdu ľudia, ktorí by sa tomu ideálu mohli priblížiť.“

Berthotyová pri prvej neúspešnej voľbe v Sobranciach prišla osobne podporiť kandidátku združenia Harabinových kritikov Za otvorenú justíciu Zuzanu Ďurišovú.

Okrem zmien v Súdnej rade prezident zriadil aj vlastný poradný výbor na posudzovanie kandidátov na sudcov Ústavného súdu. Má päť členov a viesť ho bude Klučka.

Ďalšími sú opäť Vozár, Ďurišová, potom sudca Juraj Babjak a advokát a poradca Ústavného súdu Alexander Fuchs.

Dali hlavy dohromady

Klučka hovorí, že myšlienka poradného výboru vznikla v kruhu viacerých právnikov počas stretnutia s Kiskom ešte predtým, ako zložil prezidentský sľub.

„Nie je to nič nové. V neformálnej podobe to existovalo už za čias Václava Havla aj Rudolfa Schustera. Teraz je rozdiel v tom, že by to mal byť stály orgán,“ vraví Kľučka.

Výbor teda nemá riešiť iba aktuálnu situáciu, keď Smer v Národnej rade zvolil šiestich svojich nominantov, z ktorých má prezident vybrať troch. Tých má posúdiť do konca mesiaca.

V rozhodnutí o zriadení výboru Kiska ráta aj s možnosťou, že niektorého z kandidátov nevymenuje. Bližšie o tom zatiaľ nechce hovoriť.

Kto sa vynorí

Snahou výboru podľa Klučku bude zabrániť, „aby sa vynárali politickí kandidáti bez odborného krytia“.

Súčasťou výberu bude aj pohovor s kandidátmi, ktorý bude za zatvorenými dverami. Rozhodnutie výboru bude mať pre prezidenta odporúčací charakter.

Prezidentka Združenia sudcov Slovenska Dana Bystrianska, ktorá je členkou Súdnej rady, hovorí, že Kiskove nominácie berie na vedomie. Voči novým členom rady nemá výhrady a nič nemá ani voči zriadeniu poradného výboru.

„Múdry človek sa obklopuje múdrymi ľuďmi. Takže dúfam, že pán prezident vybral dobre,“ dodala. V minulej voľbe šéfa Najvyššieho súdu stála Bystrianska za Harabinom.

Správa o zmene pomerov v rade Harabina zastihla na služobnej ceste v ruskom Petrohrade.

Na otázku, či Kiskov výber ovplyvní jeho rozhodovanie o opätovnej kandidatúre, priamo neodpovedal. Trvá na svojom vyjadrení z pondelka, keď možnosť kandidatúry označil za hypotetickú.

Za kandidátov na ústavných sudcov boli zvolení:

predseda senátu Krajského súdu v Košiciach Juraj Sopoliga (nominant prezidentky Združenia sudcov Slovenska Dany Bystrianskej),

sudkyňa Najvyššieho súdu Jana Baricová (navrhol ju predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin),

sudca Krajského súdu v Nitre Ján Bernát (navrhol ho generálny prokurátor Jaromír Čižnár),

notár a externý vysokoškolský pedagóg Miroslav Ďuriš (navrhol ho prezident Notárskej komory Karol Kovács),

predsedníčka Okresného súdu Bratislava I Eva Fulcová (nominovali ju dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského Pavol Kubíček a šéf Notárskej komory Karol Kovács),

predseda Krajského súdu v Košiciach Imrich Volkai (navrhla ho dekanka Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Gabriela Dobrovičová).

Prezident si teraz z kompletnej šestice vyberie trojicu nových sudcov Ústavného súdu na 12-ročné funkčné obdobie, ktorí vymenia Jána Lubyho, Juraja Horvátha a Jána Auxta. Im sa funkčné obdobie končí 4. júla tohto roku.