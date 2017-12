Ako fungujú scientológovia. Zmenili sme identitu a išli za nimi

Skôr obchod ako náboženstvo. Navštívili sme ich kurzy, spravili sme ich testy, počúvali ich rady.

Navštívili sme ich kurzy, spravili sme ich testy, počúvali ich rady.

Zisťovali sme, ako fungujú scientológovia.

Na scientologických prednáškach a kurzoch niekedy môže ísť aj o veľké peniaze. (Ilustračné foto - SITA/AP)



Matej Dugovič







Scientológia sa stala jednou z hlavných tém prezidentskej kampane. Čo vás čaká, ak sa s organizáciou začnete stýkať? Denník SME to v priebehu mesiaca vyskúšal, v jej prostredí strávil náš redaktor desiatky hodín. Vydával sa za študenta z Nitry, ktorý sa zaujíma o scientológiu. Identitu konkrétnych ľudí, s ktorými sa stretol, nezverejňujeme.

Dianetické centrum v Nitre je nenápadné. Scientológovia sídlia v starej budove s viacerými kanceláriami a posilňovňou. Dvojizbová kancelária pripomína množstvom kníh, brožúrok a devedéčok viac kníhkupectvo než náboženské centrum. Vítajú ma dvaja scientológovia, hneď si chcú potykať.

Scientológ najskôr spraví krátku prednášku, kto sú a čo robia. Hovorí o „ôsmich dynamikách“ alebo nesmrteľnej duši. Viac sa vraj dá dozvedieť z kníh, ktoré predávajú.

Na rad prichádza oxfordský test osobnosti s dvojstovkou otázok, na ktoré sa dá odpovedať áno, možno alebo nie. Pýtajú sa napríklad, či „obdivujem úprimne a otvorene krásu druhých ľudí“, či ma „rozčuľujú deti“, „či viem poriadne roztočiť večierok“, či „mám citlivé miesta“, alebo „by mi dalo veľa námahy premýšľať o samovražde.“

Odpovede majú odhaliť, aké problémy človeka trápia. Na základe testov navrhujú scientológovia záujemcom kurzy, ktoré majú zlepšiť ich život. Počas vypĺňania testu prebieha vo vedľajšej miestnosti rozhovor o predaji scientologických kníh a vitamínov.

Na akcii v Banskej Bystrici vyzbierali scientológovia za viac ako štyri hodiny vyše 44-tisíc eur. Okrem zbierania peňazí pripravili aj koncert a niekoľko prednášok. (SME - Matej Dugovič)

Ponuka kurzu

Test na prvom sedení nevyhodnotia, scientológ núka aspoň knihy a brožúrky. Z jednej z nich s názvom Cesta ku šťastiu podľa neho učia aj na našich školách. Zakladateľ scientológie L. Ron Hubbard v nej radí, aby ľudia nevraždili či nekradli, no veľký dôraz kladie aj na hygienu. Máme napríklad právo trvať na tom, aby sa ľudia pravidelne kúpali a umývali si ruky, odporúča aj umytie zubov alebo žuvačku po každom jedle.

„Človek sa pri športovaní a práci môže poriadne zababrať. To však neznamená, že sa netreba umyť,“ opisuje Hubbard.

Ďalšie stretnutie sa koná o dva dni, scientológ pozýva na prednášku o vitamínoch a drogách v budove, kde sídli aj Hubbardova škola manažmentu. Po nej oznámia, ako dopadol oxfordský test. „Máš to zaujímavé,“ hovorí. „Také som ešte nevidel. Ty si bral niečo predtým? Nebral si lieky? Niečo tam vidím, máš veľmi zlé myšlienky.“ Drogami sú podľa neho aj lieky od lekárov, ktoré na nás môžu stále pôsobiť.

[content type="longread-pos" pos="left"]

Scientológia

na Slovensku je asi 500 členov a tisíc sympatizantov;

dianetické centrá majú napríklad v Bratislave, Nitre, Leviciach a Košiciach.

[/content]

Výsledky sú v prehľadnom grafe: som absolútne nestabilný, depresívny, nervózny, nečinný, nezodpovedný. Hneď prichádza odporúčanie brať vitamíny. Scientológ hovorí o výkyvoch, po vzostupe vraj prichádzajú kopance.

„Sú na to kurzy. Tu je prvý, vzostupy a pády,“ listuje v scientologickom katalógu s asi stoeurovými kurzmi. Ďalšie sa venujú napríklad podnikaniu, komunikácii alebo manželstvu. „Tento kurz ti vie zmeniť ten stav. Cítiš niekedy, že niečo robíš, a nesúhlasíš s tým. Potrebuješ sa toho zbaviť.“

Prácu psychiatrov odsudzuje, mne diagnostikuje silné depresie. „Keď to vidím, hneď sa pýtam, či niekto neberie drogy, alebo lieky. Si nervózny úplne na mínus sto.“ Liek na problémy je denne 200 miligramov vitamínu B1, zmes kalcia a magnézia, sfilmovaná kniha Cesta ku šťastiu a dvojdňový kurz. Vystríha pred akčnými filmami a krimi novinami.

Keď si po kurze spravím test znovu, bude podľa neho výsledok už lepší. Chce aby som naň išiel čo najskôr, vzápätí si pýta aspoň polovicu sumy vopred. „Potrebuješ si nájsť čím skôr čas. Stiahnu ťa, vyskúšaš aj kokaín alebo pôjdeš piť do baru.“

Horný graf ukazuje výsledky oxfordského testu osobnosti s kritickými hodnotami, ktorý redaktor absolvoval na prvom stretnutí. Sú v ňom hodnoty ako stabilný a nestabilný, šťastný a depresívny, pokojný a nervózny alebo zodpovedný a nezodpovedný. Dole sú zlepšené výsledky rovnakého testu po absolvovaní jedného scientologického kurzu. Test vyhodnotili scientológovia vždy bez redaktora. So scientológmi sa stretával pod vymysleným menom.





Drogové prednášky

Po dohodnutí kurzu nasleduje vitamínovo-drogová prednáška. Aj keď mali prísť aj iní ľudia, zostal som len ja, scientológ a brigádnik z jeho firmy. Alkoholička, ktorú za scientológom priviedol otec, zostať nechce a plánuje radšej liečbu u odborníkov.

Scientológa to rozhodí, počas prednášky ju stále spomína ako zlý príklad. Abstinenčné príznaky sa podľa neho dajú stopercentne potlačiť aj bez liekov a to pravidelnou dávkou kalcia a magnézia.

Riaditeľ centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave Ľubomír Okruhlica vraví, že pacienti hľadajú aj s príbuznými často alternatívne liečby.

„Je to tradičná medicína, homeopatia alebo aj scientologické techniky. My im v tom ne­bránime, ale väčšinou sa k nám vrátia.“ Účinnosť takýchto metód podľa neho nie je vedecky podložená. „Nemôžem to akceptovať ako spôsob liečby.“