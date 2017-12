Scientológ: Členstvo stojí 225 dolárov ročne

Peniaze zbierame aj na pomoc v konfliktoch, tvrdí hovorca scientológov na Slovensku a v Česku Jiří Voráček.

18. jún 2014 o 20:31 Matej Dugovič

Peniaze zbierame aj na pomoc vo vojnových konfliktoch, tvrdí hovorca scientológov na Slovensku a v Česku Jiří Voráček.

Koľko je oficiálne scientológov na Slovensku a v Česku?

„Presnú evidenciu nevedieme, ale asi 400 - 500 aktívnych členov a tisíc sympatizantov v Česku aj na Slovensku.“

Je členstvo spoplatnené?

„Môžu sa stať členmi medzinárodnej asociácie scientológov, potom áno, ale inak nie.“

Koľko stojí členstvo?

„Ročné 225 dolárov a celoživotné 5000 dolárov.“

Prebieha na Slovensku predaj kurzov a publikácií v dianetických centrách štandardne, teda dostane kupujúci daňový doklad?

„Áno, tak ako dostanete doklad, keď si tú knihu kúpite v kníhkupectve.“

Medzinárodná organizácia scientológov robieva na Slovensku a v Česku aj akcie, kde zbierajú peniaze.

„Niekedy áno. Je to členská organizácia, ktorá sponzoruje, keď sú niekde živelné katastrofy. Vyberáme na to peniaze a sponzorujú to ľudia z celého sveta.“

Kam idú vyzbierané peniaze?

„Peniaze sa vyberajú a idú do medzinárodnej asociácie v USA, ktorá ich rozdeľuje na jednotlivé projekty.“

Zdaňuje sa to?