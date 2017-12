Spisovateľ Andruchovyč: Máte veľké šťastie, že nesusedíte s Ruskom

Môžete mať brata banditu či vraha, aj tak zostane vaším bratom, vraví o východnom susedovi Ukrajiny.

[content type="longread-pos" pos="full"]

Môžete mať brata banditu či vraha, aj tak zostane vaším bratom, vraví o východnom susedovi Ukrajiny Jurij Andruchovyč



[/content]

[content type="longread-pos" pos="left"]

Autor:

Vitalia Bella







[/content]

Ruské médiá o ňom píšu ako o ukrajinskom nacionalistovi a nepriateľovi. Prežil dva mesiace na kyjevskom majdane a kritizuje nielen Rusko, ale aj západné štáty, ktoré si podľa neho nesplnili svoje povinnosti a poskytli Ukrajine len imitáciu obrany. JURIJ ANDRUCHOVYČ.

Pred pár mesiacmi mnohí s obdivom sledovali dianie na kyjevskom majdane, no dnes sú sklamaní, že po revolúcii neprišiel žiadny happy end a na Ukrajine vládne chaos. Zažívate aj vy podobné sklamanie?

Nie. Po oranžovej revolúcii som už unavený z toho byť stále sklamaný. Revolúcia splnila jednu zo svojich hlavných úloh – zvrhla zločinecký režim, ktorý takmer štyri roky zneužíval krajinu. Práve preto môžeme už v tomto medziobdobí hovoriť, že to bol úspešný príbeh. Zvrhnutie režimu sa udialo výlučne vďaka úsiliu ukrajinskej spoločnosti. Politické strany, dokonca ani tie opozičné, v tom nehrali rozhodujúcu úlohu. Celý čas sa len motali na chvoste toho, čo od nich vyžadoval majdan, ktorý bol vlastne skoncentrovanou ukrajinskou občianskou spoločnosťou.

Čo teda zabránilo šťastnému koncu?

Keby sme nemali za východnou hranicou tohto veľkého zákerného suseda, dnes by sme naozaj mohli hovoriť o určitom historickom víťazstve. Lenže sused nám tentoraz neodpustil našu snahu dostať sa do Európy. V roku 2004 to ešte nasilu prehltol, ale hneď začal pracovať na tom, ako rozbiť vtedajšiu revolúciu. Tentoraz už zareagoval priamo, vojenskou agresiou odtrhol kúsok Ukrajiny a teraz sa snaží odtrhnúť ďalšiu časť. Putin pri tom neskončí a bude sa snažiť deliť Ukrajinu znova a znova.

Je dnes na Ukrajine občianska vojna?

Myslím, že tento dojem je nesprávny. Nejde o vojnu dvoch častí ukrajinskej spoločnosti, ale o vojenský konflikt, ktorý zapríčinila agresia zvonka. Ja za tým vidím v prvom rade režisérsku ruku Moskvy, ruského prezidenta a jeho okolia. Je však chybou hovoriť, že ide o konflikt západnej a východnej Ukrajiny. V skutočnosti je to konflikt dvoch štátností: čelíme agresii ruského štátu, ktorý chce výrazne oslabiť ukrajinský štát a pre seba v ideálnom prípade úplne likvidovať Ukrajinu ako nezávislý štát.

Neexistujú však dve Ukrajiny - západná proeurópska a východná, ktorá dáva prednosť Rusku?

V skutočnosti je tých častí oveľa viac, ale antagonistický konflikt je dnes len medzi Ukrajinou a separatistickým hnutím Donbasu. Ide o ľudí, ktorí sa už za žiadnych okolností nechcú vrátiť k Ukrajine a je jasné prečo: hrozí im tvrdá kriminálna zodpovednosť za ich zločineckú činnosť. Skutočným problémom je teda len jeden regionálny konflikt, ktorý je značnou mierou živený zvonka. Ako pritom naznačujú odborníci, Rusku v tomto prípade môže ísť hlavne o obrovské náleziská bridlicového plynu. Ak by ho Ukrajina začala ťažiť, v priebehu troch-štyroch rokov by sa mohla zmeniť z importéra plynu v jeho exportéra. Bola by to zásadná zmena v energetickom systéme európskeho kontinentu.

Očakávate teda ďalšie prejavy agresie z Ruska?