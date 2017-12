Rusko hrozí. Armády z V4 budú u nás cvičiť, čo robiť po napadnutí

Vojaci si na jeseň s Čechmi, Poliakmi a Maďarmi vyskúšajú, ako si pomáhať v rámci NATO.

19. jún 2014 o 21:15 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Na jeseň sa na Slovensku uskutoční medzinárodné cvičenie členských krajín NATO, ktoré reaguje na napätú situáciu na Ukrajine a zameria sa na základný princíp aliancie - kolektívny princíp pomoci v prípade, ak je jedna z členských krajín napadnutá.

Na cvičení Ground Pepper 2014 sa v Lešti a Kamenici nad Cirochou zúčastnia vojaci armád krajín Visegrádskej štvorky – Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska.

Veľké cvičenie

Kde budú cvičiť Sereď – trikrát ženisti na cvičisku Váh

– trikrát ženisti na cvičisku Váh Lešť – päťkrát rôzne armády NATO

– päťkrát rôzne armády NATO Zemianske Kostoľany – sedemkrát chemici rôznych armád NATO

– sedemkrát chemici rôznych armád NATO Kamenica nad Cirochou – armády V4

Cvičenie je jedno z 28 na Slovensku, na ktorom sa v druhej polovici tohto roka zúčastnia armády krajín NATO. Na ďalších pätnásť mimo Slovenska vyšleme našich vojakov.

V súvislosti s opatreniami Aliancie, ktoré reagujú na krízu na Ukrajine, chce ministerstvo obrany rozšíriť spoločný výcvik s ozbrojenými silami krajín Visegrádskej štvorky.

Do Ground Pepper 2014 sa má zapojiť okolo 1300 slovenských a českých vojakov.

Celkový počet by podľa Mariána Majera, bezpečnostného analytika Stredoeurópskeho politického inštitútu mal byť veľkosti brigády, čiže do 2500 vojakov.

Slovensko zapojí pozemné aj vzdušné sily, pôjde aj o jednotky výcviku a podpory a 5. pluk špeciálneho určenia zo Žiliny. Využijú približne 70 kusov kolesovej a 40 kusov pásovej techniky.

Cvičenie má zladiť a preveriť medzinárodné jednotky pri plánovaní a vedení operácie v prípade napadnutia iného členského štátu NATO. Trvať má tridsať dní v septembri až októbri.

V4 sa chce ukázať

Pôvodne malo ísť len o česko-­slovenské cvičenie práporného zoskupenia. Rozšírenie na Visegrádsku štvorku podľa Majera súvisí s budúcotýždňovým stretnutím premiérov v Budapešti.

„Pripravuje sa deklarácia k bezpečnosti a obrane a aj v súvislosti s tým sa ako ukážku spolupráce v rámci V4 rozhodli rozšíriť toto cvičenie o Maďarov a Poliakov.“

Rozšírenie o ďalšie štáty víta aj Róbert Ondrejcsák, šéf Centra pre európske a severoatlantické vzťahy.

„Ak chceme deklarovať, že NATO je pre nás najdôležitejším garantom bezpečnosti, tak by sme sa mali snažiť aj o rozsiahle cvičenie s účasťou ďalších členských štátov, nielen stredoeurópskych.“

Neistotu o pevnosti slovenského severoatlantického záväzku mohol priniesť počas prezidentskej kampane v marci premiér Robert Fico.

Na otázku, či by ako prezident bol za to, aby Slovensko vypovedalo vojnu štátu, ktorý napadol iný členský štát Severoatlantickej aliancie, odpovedal takto: „Už dnes nie je doba, keď by sa štáty mali pridávať k nejakému inému štátu, ktorý bol napríklad napadnutý v rámci NATO. Rieši sa to úplne inak. Je tu jediný jeden inštitút, jeden mechanizmus, ktorý umožňuje použitie vojenskej sily, a to je Bezpečnostná rada OSN.“

Prídu stovky vojakov

Ďalším veľkým cvičením na jeseň bude Mace XVI. Zúčastní sa na ňom do štyristo vojakov NATO a bude sa konať na viacerých miestach Slovenska. Jeho cieľom bude precvičiť letecké jednotky a protivzdušnú obranu.

Najčastejšie sa bude cvičiť v Seredi, Zemianskych Kostoľanoch, Lešti a Kamenici nad Cirochou.

Slovensko do zahraničia vyšle vyše 600 vojakov, napríklad aj na cvičenie ženistov do ukrajinského Ľvova či do Litvy a Turecka. Do ostrej akcie do Afganistanu vo štvrtok odišla posledná tristočlenná rotácia našich vojakov.

Celkovo nás cvičenia a zahraničné misie v druhom polroku budú stáť vyše 759–tisíc eur.