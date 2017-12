Ocenený vojak: Bolesť som necítil, konal som automaticky

Pyrotechnik MIROSLAV STANÍK počas útoku na vojenskej základni v Kandaháre zachraňoval postrelených kolegov.

19. jún 2014 o 21:19 Ján Krempaský

Pyrotechnik MIROSLAV STANÍK vlani v júli v Kandaháre počas útoku vnútri vojenskej základne zachraňoval dvoch postrelených kolegov. V stredu si prebral ocenenie Vojenský čin roka v kategórii Záchrana života.

Čo pre vás ocenenie znamená?

„Vážim si ho, ale predovšetkým patrí chalanom, ktorí boli zranení. Keď ich odvážali z Afganistanu, sľúbili mi, že budú bojovať a splnili to. Čiže toto ocenenie patrí z môjho pohľadu aj im.“

Ako prebiehal útok na našu jednotku?

„Robili sme práve výcvik miestnej jednotky rýchleho nasadenia. Úlohou takejto jednotky je okamžitý zásah v prípade napadnutia kempu, či už pozemným, alebo raketovým útokom. Zastavili sme v sektore, kde boli Afganci a útočník na nás spustil paľbu z guľometu zo strážnej veže. Mňa zasiahla črepina z roztriešteného náboja a potom som dostal ďalšiu ranu do noža, ktorý som mal za opaskom. Bol to úder, ako keď vás niekto kopne. Odhodilo ma to meter až dva dozadu, kde som sa prekotúľal za auto a tam už som bol krytý. Vzápätí som začal koordinovať situáciu.“

Báli ste sa počas útoku?