Harabin je v Rusku, ako šéf Najvyššieho súdu končí v nedeľu

20. jún 2014 o 15:32 sita, sme.sk

Štefan Harabin.(Zdroj: SITA)

Štefan Harabin bude na Právnických dňoch v Petrohrade do soboty, odtiaľ by mal pokračovať do Gruzínska. BRATISLAVA. Dosluhujúci predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin trávi posledný pracovný deň svojho funkčného obdobia na čele súdu v Rusku. Harabin je v Petrohrade na Právnických dňoch, potvrdila pre agentúru SITA Kancelária predsedu Najvyššieho súdu. Na plenárnom zasadnutí podujatia je 2 500 účastníkov zo 60 krajín. Harabin bude na podujatí do soboty, odtiaľ by mal pokračovať do Gruzínska. Päťročné funkčné obdobie Harabinovi vyprší v nedeľu 22. júna. Voľbu svojho nástupcu Harabin z pozície predsedu Súdnej rady (ktorá sa zatiaľ podľa pôvodného textu Ústavy automaticky viaže na stoličku predsedu Najvyššieho súdu), vyhlásil na posledný možný termín, ktorý zákon pripúšťa, konkrétne na 16. septembra. Po Sobranciach bude Súdna rada voliť šéfa Najvyššieho súdu opäť na východe, tentoraz v obci Spišské Hanušovce. Predchádzajúca neúspešná voľba bola 19. mája. Do zvolenia nového predsedu bude Najvyššiemu súdu šéfovať podpredsedníčka súdu Jarmila Urbancová.