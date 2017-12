Fico: Kiska nemôže odmietnuť kandidátov na ústavných sudcov

Podľa premiéra nemá Andrej Kiska právo odmietnuť kandidáta. Ivan Gašparovič odmietol Jozefa Čentéša.

BRATISLAVA. Prezident nemá podľa premiéra Roberta Fica (Smer) právomoc odmietnuť kandidátov na sudcov Ústavného súdu.

"Nedomnievam sa, že by v tomto okamihu mal prezident právo odmietnuť kandidáta. Má dnes presne podľa Ústavy zvolených šiestich kandidátov, z ktorých má vybrať troch. My si počkáme na rozhodnutie prezidenta," povedal v relácii RTVS Sobotné dialógy.

Na otázky, čo by sa mohlo diať, pokiaľ by prezident Andrej Kiska kandidátov odmietol, Fico reagovať nechcel.

"To je hypotetická otázka, mne záleží na dobrej spolupráci s prezidentom," skonštatoval premiér.

Poukázal na to, že parlament dodržal pri voľbe kandidátov Ústavu.

"Ak bude chcieť prezident postupovať striktne podľa Ústavy, z týchto šiestich by mal vybrať troch sudcov, ktorí budú sudcami Ústavného súdu, to je všetko, čo v tomto okamihu môžem povedať," doplnil Fico.

Exprezident Ivan Gašparovič pred časom odmietol vymenovať parlamentom zvoleného generálneho prokurátora Jozefa Čentéša.

Fico: Sankcie voči Rusku by boleli

Fico sa vyjadril aj ekonomickým sankciám západných krajín voči Rusku. Podľa neho by najviac boleli Európsku úniu.

"Ak by sa zaviedol najvyšší, tzv. tretí stupeň sankcií, tak Slovensko by bolo postihnuté tým, že pri svojej výrobe približne jedného milióna automobilov by bola odstavená asi štvrtina z nich, ktoré sa exportujú do Ruskej federácie. Nehovoriac pritom o ďalších veciach," spresnil.

Premiér zároveň pripomenul, že Slovensko má mať podľa odborných odhadov v roku 2015 jeden z najvyšších hospodárskych rastov v Únii, jeho rast má byť vyšší ako tri percentá hrubého domáceho produktu (HDP).

"Ak by sme však išli do najprísnejších ekonomických sankcií voči Ruskej federácii, náš hospodársky rast bude nie tri percentá, ale bude možno jedno percento," dodal.

S Kiskom sa stretne raz za mesiac

Premiér zároveň dodal, že urobí všetko pre to, aby spolupráca medzi súčasným prezidentom Andrejom Kiskom a predsedom vlády bola veľmi dobrá.

"Dohodli sme sa na pravidelných konzultáciách na mesačnej báze, kde budeme hovoriť o legislatívnom procese, pretože nemám záujem ja osobne, aby sme zbytočne dvakrát, trikrát hlasovali o zákone," povedal Fico s tým, že prezident predsa môže využiť pri zákonoch právo veta.

Spoločnú reč by podľa predsedu vlády mal kabinet nájsť s hlavou štátu aj v zahraničnej politike.

"Musí byť súlad medzi zahraničnou politikou vlády a predstavami prezidenta, lebo tak ako ja, aj prezident bude chodiť do zahraničia a bude musieť stanoviská prezentovať," doplnil.

Bez garantovaných výkupných cien elektriny

Fico v relácii hovoril aj o výstavbe, respektíve dostavbe jadrových elekrárni. Slovensko podľa neho nechce ísť cestou garantovania výkupných cien elektrickej energie investorom. Bola by to podľa neho veľmi riziková operácia.

Zároveň zdôraznil, že talianska spoločnosť Enel by mala dokončiť dostavbu elektrárne v Mochovciach "čo najrýchlejšie".

Nie je však podľa neho možné, aby štát za dostavbu dvoch jadrových blokov v Mochovciach prevzal plnú zodpovednosť, pretože Slovensko je v Slovenských elektrárňach len 34-% spolumajiteľom.

V otázke tzv. zadného cyklu jadrových elektrární, teda úložiska vyhoreného jadrového paliva, sú potreby Slovenska podľa premiérových slov zabezpečené. "Určite nie je aktuálne stavať za tri miliardy eur trvalé úložisko," poznamenal.

Prípravné práce na uvažovanom novom jadrovom zdroji (NJZ) v Jaslovských Bohuniciach podľa neho pokračujú.

"Pri NJZ sa vychádza z konjunktúry, ktorá by mala prísť do hospodárstva v najbližších rokoch. Pri NJZ robíme len prípravné práce: Robí sa EIA-posudzovanie vplyvu investície na životné prostredie. Je pripravený plán na výkup zostávajúcich pozemkov. Robia sa teda len prípravné práce, čo nestojí žiadne veľké peniaze. Pre prípad, ak sa ukáže, že toto je cesta, môžeme povedať, že sme nezmeškali ani jeden deň a pokračujeme v projekte ďalej. Zatiaľ na tomto projekte pracujeme," dodal.

