KDH: Počet odobraných detí v Británii narastá, štát nekoná

23. jún 2014 o 11:22 tasr, sita

BRATISLAVA. Prípady odoberania detí ich biologickým rodičom vo Veľkej Británii sú podľa KDH čoraz častejším javom, a to aj napriek tomu, že ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pred rokom deklarovalo prípravu a podpis memoranda s Veľkou Britániou.

Dodnes sa tak podľa podpredsedníčky KDH Miroslavy Szitovej nestalo a rezort tento problém nerieši.

Memorandum by podľa nej zabezpečilo ochranu slovenských detí vo Veľkej Británii. „Angličania by nemohli rozhodnúť o adopcií takýchto detí bez konzultácií so Slovenskom.“

Richtera chcú počuť na výbore

"Absurdnosť britských zákonov a postup sociálnych úradov vo Veľkej Británii sú nezlučiteľné s legislatívou Slovenskej republiky a európskymi štandardami," uviedla Szitová.

Ako dodala, ministerstvo už pred rokom informovalo, že sa pripravuje podpis memoranda s Veľkou Britániou.

"Žiadame ministra Richtera, aby na sociálnom výbore informoval, v akom stave je príprava a podpis memoranda a tiež aktuálnu informáciu o počte odobraných detí a detí, ktoré sa podarilo dostať späť na Slovensko do biologických rodín," vyzvala.

Ako ďalej podpredsedníčka KDH informovala, v roku 2012 sa tento problém dotýkal 2420 detí a v roku 2013 dokonca 3090 detí z východnej Európy.

Slovensko sa podľa informácií Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí zaoberalo vlani 72 prípadmi, z ktorých bolo úspešne vyriešených 20 a iba v 10 prípadoch sa deti vrátili domov.

Celkovo išlo o vyše 200 detí, ktoré boli v roku 2013 násilne odobrané úradníkmi.

Prípadov je na Centrum veľa

"Počet prípadov zďaleka presahuje právomoci Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí. Je preto nevyhnutné začať rokovať na úrovni Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva zahraničných vecí," dodal expert KDH pre ľudské práva a zahraničie Martin Dilong.

Podľa jeho slov štát sa nesmie zriecť pomoci občanom v zahraničí. "Štát musí aktívne pomáhať občanom, ktorí sa ocitnú v núdzi. Takou situáciou je aj odoberanie detí," zdôraznil Dilong.

Ako tvrdí, slovenská strana dnes nie je dostatočne informovaná o rodinných súdoch a procesoch odoberania detí z rodín vo Veľkej Británii.

"Minister Ján Richter už trikrát osobne rokoval s kompetentnými vo Veľkej Británii, vrátané Britského ministra a od roku 2012 sa angažuje v tom, aby spolupráca všetkých dotknutých inštitúcií na oboch stranách bola maximálne intenzívna a ústretová aj v období pred podpisom samotného memoranda," uviedol v reakcii hovorca rezortu práce Michal Stuška.

"Jediným dôvodom, prečo nebolo doposiaľ memorandum podpísané je zložitosť kompetencií v tejto oblasti vo Veľkej Británii a istá konzervatívnosť jurisdikcie Spojeného kráľovstva," zdôraznil Stuška.