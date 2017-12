Focus: Smer ďalej padá, berie mu aj Sieť. Je najnižšie za štyri roky

Ficova strana by nezložila väčšinu ani s KDH, volilo by ju niečo vyše 32 percent ľudí.

23. jún 2014 o 12:08 Dušan Mikušovič

Polovicu sympatizantov Procházkovej strany tvoria nevoliči a tí, ktorí dali v roku 2012 svoj hlas vládnemu Smeru.



BRATISLAVA. Po slabých výsledkoch v európskych a prezidentských voľbách naznačujú pokles podpory Smeru aj ďalšie prieskumy straníckych preferencií.

Agentúra Focus začiatkom júna namerala vládnej strane najhorší výsledok za posledné štyri roky. Volilo by ju niečo vyše 32 percent ľudí.

Doteraz najlepšie čísla si pripísala čerstvo zaregistrovaná strana Sieť bývalého poslanca Radoslava Procházku. Ak by sa voľby konali teraz, dostala by 15,8 percenta.

Procházka stranu zakladá s Miroslavom Beblavým a Andrejom Hrnčiarom, ktorý sa v pondelok vzdal poslaneckého mandátu.

Sieť chytá voličov Fica

Väčšinu priaznivcov Siete netvoria bývalí voliči pravice, ale ľudia, ktorí v roku 2012 nevolili nikoho alebo dali hlas Smeru. Takých je medzi Procházkovými možnými voličmi až štvrtina.

Procházka si trúfa na ešte lepší výsledok. „Postupné sťahovanie náskoku Smeru je jediné, čo ma na tých číslach zaujíma,“ vraví. „Keďže tu chceme urobiť poriadok, budeme potrebovať byť silnejší ako Smer.“

Nespokojnosť s preferenciami priznávajú aj ľudia z Ficovej strany. Smer čaká v sobotu snem, na ktorom strana možno vymení časť vedenia.

„Nepochybne sa budeme zaoberať aj tým, že ten pokles tu je,“ povedal člen predsedníctva strany Miroslav Číž.

„Pozrieme sa, do akej miery sú ľudia, ktorí reprezentujú Smer, úspešní, a za akých okolností môže prospieť aj personálna výmena.“

Flašíková: Dosť bolo KDH

Europoslankyňa Smeru Monika Flašíková Beňová dúfa, že na sneme otvoria aj programové otázky.

„Mali by sme sa rozprávať o tom, či neprichádzať aj s modernými témami a či koketovanie s konzervativizmom a prapodivná spolupráca s KDH nemôžu byť jednou z príčin, prečo nám časť voličov odišla,“ tvrdí. „Netvrdím, že to je jediný dôvod, ale môže to byť jeden z nich.“

Treťou najsilnejšou stranou v parlamente by podľa Focusu bolo KDH s podporou deväť percent. Hnutie by malo so Smerom 73 poslancov, čo by na prípadné vytvorenie vlády nestačilo.

Ťažko by sa skladala vláda aj z opozičných strán. Až štyri z nich SaS, SDKÚ, SMK a Most majú len tesne nad päť percent, pri reálnych voľbách sa môže stať, že sa do Národnej rady nedostanú.

Spolupráci opozičných strán bránia aj osobné konflikty, najnovšie spor lídra OĽaNO Igora Matoviča s Procházkom.

Matovič čaká na detektor

OĽaNO má v prieskume 7,6 percenta, pred mesiacom padlo na päť percent.

Šéf Focusu Martin Slosiarik pripúšťa, že za lepšími preferenciami môže byť Matovičova tlačová beseda, na ktorej napadol financovanie Siete.

„U časti voličov to mohlo zafungovať, no nepreceňoval by som to, lebo OĽaNO s výnimkou jedného prieskumu stále získava okolo sedem percent,“ vraví.

Matovič hovorí, že prieskumy bežne nekomentuje, ale počká si, aká bude Procházkova podpora po teste na detektore lži, na ktorom má na jeho výzvu obhájiť financovanie svojej strany.

Kedy Procházka na test pôjde, nie je známe. V piatok iba odkázal, že tento týždeň k detektoru povie „niečo dôležité“.

Focus sa na preferencie pýtal formou osobných dotazníkov. V prípade Siete dal ľuďom pomôcku, že ide o „stranu Radoslava Procházku“.