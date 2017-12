Aké sú hlavné zistenia prieskumu o kríze na Ukrajine?

Prinášame vám kľúčové závery prieskumu o konflikte u susedov, vnímaní NATO a Ruska.

23. jún 2014

Protesty pred ruskou ambasádou v Bratislave neboli masové, no so zasahovaním nesúhlasí väčšina Slovákov.(Zdroj: SME – Tomáš Benedikovič)

Píše Zora Bútorová,

sociologička z Inštitútu pre verejné otázky

Hoci rusko-ukrajinský konflikt sa ťahá už niekoľko mesiacov a jej ukončenie je zatiaľ v nedohľadne, chýbajú informácie o tom, ako ju ľudia na Slovensku vnímajú.

Je to o to paradoxnejšie, že politická, bezpečnostná a ekonomická budúcnosť nášho obrovského východného suseda nesporne ovplyvní aj vývoj na Slovensku. Nie je jedno, či nás od Ruska – krajiny, kde demokracia ťahá za kratší koniec, kde obyvatelia tlieskajú anexii Krymu a podporujú expanzívne veľmocenské ašpirácie svojho vodcu Putina – bude deliť zóna nenásilia, politickej stability a prosperity, alebo nám bude dýchať Putinova eurázijská únia priamo na krk.

Vzhľadom na závažnosť tejto radikálne zmenenej zahranično-politickej situácie je absencia verejne dostupných informácií o postojoch obyvateľstva k dianiu na Ukrajine znepokojujúca. Dokumentuje buď nedostatočný záujem verejných inštitúcií o poznanie názorov verejnosti, alebo ich neochotu podeliť sa s existujúcimi informáciami aj so širokou verejnosťou.

V snahe vyplniť aspoň sčasti toto informačné vákuum uskutočnil Inštitút pre verejné otázky reprezentatívny výskum verejnej mienky zameraný na niektoré aspekty rusko-ukrajinského konflikt.

Zber údajov realizovala agentúra FOCUS na vzorke 1 025 respondentov reprezentatívnej z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkosti sídla a regiónu. Na realizácii výskumu sa finančne podieľal aj denník Sme.

Zber dát sa uskutočnil v dňoch 3. –10. júna 2014 – v čase, keď straty na ľudských životoch v dôsledku ozbrojeného konfliktu boli oveľa nižšie ako dnes a Rusko ešte nezatiahlo Ukrajine kohútiky s ropou. Napriek tomu sa domnievame, že zistenia výskumu sú aktuálne.





Hlas zo Slovenska: Rusko by nemalo zasahovať

Výrazná väčšina – až 83 % respondentov – súhlasila s názorom, že „svoju budúcnosť by si mali demokraticky zvoliť Ukrajinci sami a Rusko by do toho nemalo zasahovať“ (83 %). Opačného názoru bolo iba 8 %.

Pravda, vo verejnom diskurze aj u nás na Slovensku sa objavuje aj historizujúca argumentácia zaváňajúca reálpolitickým cynizmom, ktorá znie približne takto: „Ukrajina je súčasťou ruskej sféry vplyvu a Rusko má právo tam zasahovať“. Do akej miery sú ľudia na Slovensku odolní voči takémuto argumentovaniu a držia sa svojho presvedčenia o práve Ukrajincov na rozhodovanie o svojej budúcnosti?