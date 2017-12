SDKÚ klub nezanike, Dzurinda s Miklošom nevystúpia

Expremiér a exminister odišli zo strany. Ak by opustili aj klub, so šiestimi zostávajúcimi poslancami by zanikol.

24. jún 2014 o 11:57 SITA

Mikuláš Dzurinda a Ivan Mikloš.(Zdroj: SME - VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

Písmo: A - | A + 18 0

BRATISLAVA. Poslanci Mikuláš Dzurinda a Ivan Mikloš napriek odchodu z SDKÚ zostávajú členmi poslaneckého klubu strany v Národnej rade. Agentúru SITA o tom v utorok informoval podpredseda Ivan Štefanec, ktorého Prezídium SDKÚ poverilo rokovaním s Dzurindom a Miklošom. Ivan Štefanec vyjadril spokojnosť s dohodou, na základe ktorej bude poslanecký klub SDKÚ pokračovať ďalej v rovnakom zložení. „V politike je potrebné hľadať dohodu v najrôznejších situáciách a som rád, že nám sa to podarilo. Verím, že na základe vzájomného rešpektu sa vždy dajú dosahovať výsledky,“ povedal Štefanec. Poslanci Dzurinda a Mikloš odišli 4. júna z SDKÚ. Už vtedy nevylúčili, že v poslaneckom klube zostanú. Ak by z neho vystúpili, zanikol by, lebo by v ňom zostalo len šesť poslancov. video //www.sme.sk/vp/30081/