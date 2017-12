Možno nejaké holubičky priletia, odpočuli v kauze Osrblie

Na súde zazneli odposluchy rozhovorov medzi Igorom Líškom a Martinom Novotným obvinenými z korupcie.

24. jún 2014 o 13:25 SITA





PEZINOK. Na pojednávaní kauzy o údajnej nepriamej korupcii pri dostavbe biatlonového areálu Osrblie v utorok súd prehral odpočuté telefonáty.

V jednom z nich obžalovaný Igor Líška spomenul obžalovanému Martinovi Novotnému, že možno nejaké holubičky k Váhu priletia. Novotný bol v tom čase poradcom expremiérky Radičovej.

Dotácia za desiatok

Novotný spolu s bývalým veľvyslancom v Keni Líškom teraz čelí obžalobe, že si za vybavenie 300-tisícovej dotácie od úradu vlády na dostavbu areálu žiadali „desiatok“ z dotácie.

Líšku zadržali počas policajnej akcie 29. júla 2011 pri preberaní 30-tisíc eur, a to v kancelárskych priestoroch Novotného. Podľa žalobcu sľuboval Novotný za úplatok aj vybavenie ďalšej dotácie 1,3 milióna eur od ministerstva školstva.

Spomínaný telefonát sa odohral po telefonáte Líšku so stavebníkom Petrom Kňazíkom, ktorého označil v telefonáte top klientom a použil na neho prezývku Cencúľ.

Kňažík, podobne ako sprostredkovateľ Pavol Prečuch, sú už v tejto kauze odsúdení – na rozdiel od Novotného a Líška prijali trestný rozkaz, ktorým im sudca vymeral podmienečné tresty.

Líška na súde vysvetľoval, že Kňažíka humorne označovali ako Cencúľa. Použitie slova holubičky nevysvetlil, nespomenul si, či aj toto slovo znamenalo niečo humorné.

Novotný vysvetľoval, že z rozhovoru vyplýva, že Líšku nevníma, alebo nepočúva a žiada ho, aby komunikovali neskôr.

Vypovedala aj Radičová

V kauze už vypovedala aj expremiérka Iveta Radičová, ktorá na súde vylúčila, že by sa niekedy rozprávala so svojím bývalým externým poradcom Novotného o dostavbe biatlonového areálu v Osrblí.

Novotný na súde v úvode procesu odmietol, že by si žiadal úplatok alebo odmenu za vybavenie dotácie na dostavbu biatlonového areálu v Osrblí. Úplatky, ako povedal, nepýtal nikdy počas svojej kariéry. Líška na súde hovoril, že nevie o žiadnom ovplyvňovaní poskytovateľov dotácií.

„Nedostal som sa k informáciám, že by niekto niekoho ovplyvňoval,“ povedal Líška. Pred svojím zadržaním políciou videl už pár minút pred tým, ako policajti na dvore zadržali Kňazíka a Prečucha, keď mu odovzdali peniaze.

Líšku ani vtedy podľa vlastných slov nenapadlo, že by sa dopustil nelegálnej činnosti. Na stretnutí pred zadržaním mu údajne prezentovali, že odovzdali odmenu za konzultačnú činnosť.

Sudca prípad rozhodol trestným rozkazom ešte 10. októbra minulého roka a vtedy uznal štvoricu obvinených mužov vinnými. Novotný a jeho spoluobvinenému Liškovi sudca trestným rozkazom vymeral rovnaké podmienečné tresty, konkrétne jeden rok s podmienečným odkladom na dva roky, a peňažný trest – každému 10-tisíc eur.

Peter Kňazík dostal deväť mesiacov s podmienečným odkladom na jeden rok a Pavol Prečuch polročný trest s podmienečným odkladom na jeden rok. Pre dvojicu Kňazík a Prečuch je verdikt právoplatný, lebo sa proti nemu neodvolali (v prípade Prečucha prokuratúra stiahla svoj pôvodný odpor).

Novotný a Líška podali odpor a v ich prípade tak urobil aj prokurátor, takže o ich treste sa bude rozhodovať na hlavnom pojednávaní.

Žiada Ficovo ospravedlnenie

V súvislosti s touto kauzou Radičová na Okresnom súde v Pezinku čiastočne uspela so svojou civilnou žalobou na výroky súčasného premiéra Roberta Fica.

Podľa prvostupňového súdu by sa jej mal ospravedlniť za výrok: "So všetkými právnymi následkami chcem povedať tri závery. Premiérka je neschopná, je klamárka a je podozrivá z korupcie. V kancelárii predsedníčky vlády je systém vyberania desiatkov. Neverím, že by o tom premiérka nevedela".

Fico sa odvolal a Krajský súd ešte nerozhodol.