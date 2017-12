Glváč stiahol z rokovania nový zákon o vojakoch

Nový zákon zavádza štyri druhý štátnej služby pre profesionálnych vojakov, pribúda krátkodobá.

24. jún 2014





BRATISLAVA. Minister obrany Martin Glváč stiahol z rokovania parlamentu nový zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov.

Národná rada na jeho žiadosť právnu normu prerokuje na septembrovom zasadnutí.

Služba ako celoživotné povolanie

Vojenská služba by sa mala stať podľa návrhu pre profesionálnych vojakov vo vybraných hodnostiach celoživotným povolaním.

Doteraz mohli byť vojaci len v prípravnej a dočasnej štátnej službe, po novom by mali pre nich existovať hneď štyri druhy štátnej služby - prípravná, dočasná, stála a krátkodobá.

Podľa zákona by mohli profesionálneho vojaka vymenovať do stálej štátnej služby po sedemnástich rokoch služobného pomeru, a to z dočasnej štátnej služby na základe žiadosti. Do stálej štátnej služby nebudú môcť byť vymenovaní vojaci vo vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa, slobodník a poručík.

"Do stálej štátnej služby sa dostane menšie množstvo personálu, ktorý bude motivovaný slúžiť čo najdlhšie obdobie," zdôvodnili autori zákona.

Počítajú aj s tým, že im tieto zmeny pomôžu stabilizovať osobitný účet, z ktorého sa vyplácajú výsluhové dôchodky.

"Úmerne s predĺžením priemernej dĺžky služobného pomeru profesionálnych vojakov sa predĺži aj doba ich prispievania do osobitného účtu, a na druhej strane sa úmerne zníži počet poberateľov výsluhového dôchodku a skráti sa doba poberania výsluhového dôchodku".

Krátkodobá štátna služba

V porovnaní so súčasnou právnou úpravou chcú pre profesionálnych vojakov aj osobitný druh štátnej služby, ktorým má byť krátkodobá štátna služba. Tento druh štátnej služby má pomáhať vykryť dočasnú potrebu personálu v nedostatkových odbornostiach.

Profesionálnych vojakov v krátkodobej štátnej službe, na rozdiel od ostatným vojakov v iných druhoch štátnej služby, nesmú povyšovať a ustanoviť do iných funkcií.

Autori návrhu v snahe o prechod vojenskej služby na celoživotné povolanie navrhujú predĺžiť trvanie štátnej služby pre jednotlivé vojenské hodnosti.

Okrem toho sa skracuje doba, po ktorej by vojaci v jednotlivých hodnostiach mohli prejsť na vyššiu hodnosť. Návrhom sa ustanovuje aj jednotná veková hranica pre všetky vojenské hodnosti (s výnimkou vojaka 2. stupňa, slobodníka a poručíka u novoprijatých profesionálnych vojakov), a to 55 rokov veku.

Napríklad čatár má dnes stanovenú dobu výsluhy, teda že z tejto hodnosti by ho mali povýšiť najskôr po piatich rokoch a na tejto hodnosti by mal zotrvať maximálne 16 rokov.

Po novom by čatár musel v tejto hodnosti odslúžiť minimálne štyri roky a maximálne 17 rokov. Čatárom by mohol byť do 55 rokov svojho veku.

Maximálna dĺžka služby v najnižších hodnostiach (vojak 2. stupňa, slobodník a poručík) je teraz 20 rokov, po novom sa má skrátiť na 17 rokov a u vojakov 2. stupňa a slobodníkov, ktorí nepatria k tajným, bude ešte kratšia.

Takýmto skrátením chcú dosiahnuť pravidelnú obmenu personálu v najnižších vojenských hodnostiach v kratších časových intervaloch. Zvýšil by sa tým percentuálny podiel populácie, ktorá bude pripravená pre krízové situácie.