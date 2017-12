Po prehre Harabina schválil Smer tajnú voľbu šéfa Najvyššieho súdu

Zmena prešla aj bez KDH, niektorí poslanci Smeru ani nevedeli, že idú o tajnej voľbe hlasovať.

24. jún 2014 o 18:08 Matúš Burčík, Matúš Burčík, Martina Pažitková a tasr

Zmena prešla aj bez KDH. Niektorí poslanci Smeru ani nevedeli, že idú o tajnej voľbe hlasovať. Komu pomohli, nie je jasné.



BRATISLAVA. Nová voľba šéfa Najvyššieho súdu, ktorá je naplánovaná na polovicu septembra, už nebude verejná.

O tajnej voľbe rozhodli v utorok poslanci Smeru. Zmenu prijali pri schvaľovaní úprav zákonov, ktoré nadväzujú na novelu ústavy týkajúcu sa justície a manželstva.

Ako zmena ovplyvní ďalší priebeh volieb šéfa Najvyššieho súdu, zatiaľ nie je jasné.

Viacerí poslanci Smeru pred hlasovaním ani nevedeli, že majú niečo také v programe. Jedným z nich bol Jaroslav Baška.

„My sme vždy boli za to, že pri personálnych otázkach by mala byť voľba tajná. To je naša filozofia,“ povedal po počiatočnom prekvapení.

Figeľove priority

Ako už volili šéfa súdu najskôr volil tajne parlament na návrh vlády,

prvým bol v rokoch 1993 až 1996 Karol Plank ,

, nasledovali Milan Karabín (1996 ­ 1997) a Štefan Harabin (1998 ­ 2003),

(1996 ­ 1997) a (1998 ­ 2003), v roku 2003 zvolila prvý raz Karabína tajne Súdna rada,

v roku 2009 zvolila Harabina tiež tajným hlasovaním.

Verejnú voľbu v Súdnej rade zaviedla vláda Ivety Radičovej. Súčasťou koalície bolo vtedy aj KDH, ktoré teraz pomohlo Smeru presadiť novelu ústavy.

Na schválenie tajnej voľby už Smer KDH nepotreboval, keďže išlo o zmenu bežného zákona, na ktorú mal aj sám dosť hlasov.

Šéf KDH Ján Figeľ sa vyhol priamej odpovedi, či hlasovanie Smeru nepovažuje za podraz. „Verejnosť voľby je vždy našou prioritou. Zákon má však v rukách Smer.“

Figeľ podotkol, že po nástupe nových členov Súdnej rady, ktorých dosadil nový prezident Andrej Kiska, bude rada dôveryhodnejšia.

„Som presvedčený, že deharabinizácia súdnictva sa začala.“

Podľa exministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most) kresťanskí demokrati o úmysle Smeru od začiatku vedeli.

„O to nezodpovednejšie je, že svojimi hlasmi za novelu ústavy takúto možnosť Smeru ponúklo. Zodpovednosti sa preto KDH nezbaví, aj keď hlasovali proti návrhom vládnej strany,“ povedala Žitňanská.

Verejne Súdna rada teda hlasovala iba raz, v máji v Sobranciach, keď z kandidátov Štefan Harabin, Jana Bajánková a Zuzana Ďurišová nevybrala nikoho.

Tajná voľba bude platiť od začiatku septembra. Smer zmenil pravidlá voľby počas hry, čo sám kritizoval, keď Radičovej vláda podobne zaviedla verejnú voľbu šéfa prokuratúry.

Komentár Lukáša Filu Smer vyhlasoval, že nie je možné upravovať podmienky, keď už sa voľba rozbehla

Čo bude s Harabinom

Poradca prezidenta Kisku pre oblasť justície Ján Mazák si myslí, že je jedno, či je voľba verejná, alebo tajná. „Toto by nemalo zohrať žiadnu úlohu, keďže ide o členov takého významného orgánu, akým je Súdna rada.“

Neverejné hlasovanie podľa združenia Via Iuris zhorší stav súdnictva. Ak zvolí rada Harabina, verejnosť sa už nedozvie, kto zaňho hlasoval.

Harabin, ktorý vo verejnej voľbe neuspel, v utorok neodpovedal, či sa obráti na súd pre porušenie svojich práv.

Na najbližšej voľbe sa ako neúspešný uchádzač zúčastniť nemôže. Kandidovať by mohol, ak v septembri opäť nebude zvolený nikto.

Mená kandidátov zatiaľ nie sú známe. Prihlášky sa uzatvárajú 22. augusta.