Maďarič: K výmenám v Smere by malo dôjsť na rôznych úrovniach

Marek Maďarič sa ešte nerozhodol, či bude na mimoriadnom sneme Smeru kandidovať znova na post podpredsedu.

25. jún 2014

BRATISLAVA. Minister kultúry Marek Maďarič si myslí, že v jeho materskej strane Smer-SD by malo dôjsť k rozsiahlejším personálnym zmenám.

„Ja si myslím, že na rôznych úrovniach strany Smer by malo dôjsť k rôznym výmenám,“ povedal Maďarič s tým, že zmeny by mali byť určite aj v regiónoch, aj v okresoch.

Upozornil, že nevie, aké personálne zmeny napokon budú, a či budú, lebo momentálne nie je vo vedení strany.

Maďarič sa ešte nerozhodol, či bude na sobotňajšom mimoriadnom sneme Smer opäť kandidovať na post podpredsedu strany.

Z funkcie rezignoval po prehratých prezidentských voľbách Roberta Fica, ktorého predvolebnej kampani šéfoval. Prípadnú opätovnú kandidatúru podmieňuje práve tým, aké zmeny v strane sa na sneme udejú.

Zmenia podpredsedov

Podľa informácií agentúry SITA sa na sneme nestanú podpredsedami Smeru ani žilinský župan Juraj Blanár, ani minister životného prostredia Peter Žiga.

Za nového podpredsedu Smeru by mal byť na sneme zvolený len štátny tajomník ministerstva financií Peter Pellegrini, ktorý má nahradiť vo funkcii europoslanca Vladimíra Maňku.

Hneď po sneme by malo dôjsť k zmenám vo vláde. Podľa informácií agentúry SITA budú len dve. Dušana Čaploviča by mal na ministerstve školstva nahradiť Pellegrini.

Vo vláde údajne skončí aj minister hospodárstva Tomáš Malatinský. Toho by mal nahradiť štátny tajomník tohto rezortu Pavol Pavlis.

„Dnes to nie je otázka dňa, takže sa k tomu ani nebudem vyjadrovať„ povedal dnes po rokovaní vlády Pavlis. Výmeny sa dotknú aj piatich štátnych tajomníkov. Tieto zmeny by sa mali udiať do týždňa po sneme.

Maďarič: Ide aj o mená

Maďarič nepovedal, či tento rozsah zmien považuje za dostatočný pre svoj návrat do vedenia strany.

„ Na hypotetické otázky neodpovedám, už aj preto, že dôležité je, akí kandidáti by sa uchádzali o tie funkcie – čiže nejde tam len o počet, ale ide tam aj o mená,“ dodal.

K prípadným zmenám vo vláde sa Maďarič vôbec nechcel vyjadrovať, je to v kompetencii premiéra.