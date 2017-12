Procházka zrušil detektor lži, Matovič nahrávku nezverejnil

Líder siete posiela Igora Matoviča k psychiatrovi a nahrávku nazýva letným remixom. Ten vidí priznanie.

BRATISLAVA. Americký lunapark, ktorý voličom sľuboval šéf vznikajúcej strany Sieť a bývalý prezidentský kandidát Radoslav Procházka, sa konať nebude.

Dva dni potom, ako Procházka v Košiciach vyhlásil, že vo veľkom štýle vyhovie lídrovi OĽaNO Igorovi Matovičovi a skúšku na detektore lži podstúpi v televíznej šou, zmenil názor.

Test mal byť dôkazom, že sa neusiloval v Matovičových novinách získať inzerciu bez dokladov.

Procházka vo štvrtok neočakávane vystúpil na brífingu svojho kolegu Miroslava Beblavého k eurofondom a zaskočeným novinárom oznámil, že s týmto „cirkusom“ končí.

„Poslanec Matovič si v tejto hre vystačí sám. Ja končím. Som síce doktor, ale nie som psychiater, takže ja mu odbornú pomoc, ktorú potrebuje, neviem poskytnúť,“ vyhlásil vo štvrtok Procházka.

Čaká na Čižnára

Detektor lži začiatkom júna obvinil Igor Matovič Procházku, že chcel v jeho novinách inzerciu bez faktúry, vyzval ho na test na detektore,

Procházka neurčito súhlasil,

o pár dní odmietol firmu, ktorú Matovič navrhol, pre jej väzby na dcéru V. Mečiara,

tento týždeň sľúbil skúšku na detektore v televízii,

po Matovičovom ohlásení nahrávky test odvolal.

Matovič ihneď reagoval, že Procházka porušil svoj opakovaný verejný prísľub.

„Čo sa medzitým stalo? Vari sa nezľakol svojho vlastného hlasu? Dá sa to chápať inak ako priznanie?“ pýtal sa.

Procházka podľa neho zmenil názor, keď sa dopočul, že zo stretnutia s ním má usvedčujúcu nahrávku.

„Vzhľadom na to, že sa mi pán Procházka vyhráža, že ak nahrávku zverejním, spácham trestný čin a budem niesť následky päť rokov natvrdo, vyzývam generálneho prokurátora, aby vydal usmernenie,“ vyhlásil Matovič.

Prokurátor Jaromír Čižnár má podľa neho povedať, či paragraf, ktorý hovorí, že zverejnenie nahrávky bez súhlasu je trestným činom, „považuje skorumpovaných politikov za chránenú zver a ľudí, ktorí skorumpovaných politikov usvedčujú, za tých, ktorých treba prenasledovať“.

Matovič tvrdí, že Procházku si vo februári nahral, lebo počas prezidentskej kampane prišla požiadavka na inzerciu bez faktúry opakovane.

Prvýkrát sa podľa neho o ňu pokúsil jeho človek z reklamnej agentúry už v septembri.

Pravda by sa podľa Matoviča ukázala, ak by o zverejnenie nahrávky žiadal samotný Procházka. „Ja by som očakával, že dá verejný prísľub, že ma nebude žalovať.“

Strohá správa

Procházka reagoval, že trestné oznámenie nechystá, ale nahrávke neverí.

„Navyše vytvorenie a zverejnenie vyfabrikovanej nahrávky je úplne iný trestný čin. Letné remixy z ktovieakých dielní sú žánrom mimo môjho radaru,“ povedal.

Vo štvrtok oznámil, že na Matoviča už reagovať nebude.

„Je zrejmé, že celá tá šaráda s detektorom slúžila poslancovi Matovičovi na to, aby sa dostal do správ. Program nemá žiadny a ide len o to, aby sa opäť dostal k piatim miliónom eur od slovenských daňovníkov a mal z čoho futrovať svoju firmu,“ povedal.

Novinárom ukázal správu audítora, o ktorej hovoril už v utorok v Košiciach.

V trojstránkovom dokumente audítor Ondrej Boržík konštatuje, že „prijaté a poskytnuté peňažné prostriedky v súvislosti s prezidentskou kampaňou zodpovedajú dokumentácii“.

