Stratégiu ľudských práv na vládu nepredložia, rokovania pokraćujú

Ministrovi vyčítali, že prílohy dokumentu nezaradil do hlavnej časti a mali len informatívny charakter.

26. jún 2014 o 19:07 SITA

BRATISLAVA. Proces prípravy a rozporové konanie k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku bude pokračovať, jeho cieľom je všetky rozpory odstrániť.

Vo štvrtok za to zahlasovali všetci členovia Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť takmer všetci jej členovia.

Predseda rady Miroslav Lajčák chcel pôvodne materiál poslať na rokovanie vlády do 30. júna, no svoje rozhodnutie zmenil.

Kontrolným termínom bude podľa jeho slov najbližšie zasadnutie rady.

V súčasnej forme by vraj nepomohol

Predĺženie procesu prípravy stratégie navrhla v rozprave občianska komora rady.

„Na poslednom zasadnutí rady sme viacročný proces prípravy stratégie ocenili, vnímali sme to pozitívne, pričom sme nezhodili stratégiu ako takú, len sme navrhli, že ju treba dopracovať,“ povedal člen rady vlády Ladislav Oravec.

Hlavným problémom bolo nezapracovanie príloh, na ktorých pracovali jednotlivé výbory rady, do hlavnej časti. Prílohy mali mať pritom len informatívny charakter.

„Sľúbili ste, že sa budete seriózne zaoberať všetkými pripomienkami, pričom sme v najlepšej viere predložili 22, ktoré vyjadrujú naše presvedčenia o tom, čo stratégia potrebuje,“ dodal.

Ako ďalej povedal, nepamätá si žiadne rozporové konanie, na ktorom by nebola každá pripomienka prerokovaná.

Rozporové konanie bolo v pondelok 23. júna, no neprebehlo štandardným, ale tzv. konferenčným spôsobom. Rokovalo sa približne o 15 pripomienkach z viac ako 300.

Vylepšenia nechcú zdržiavať

Proces prípravy jednotlivých kapitol bol podľa členky rady Šarloty Pufflerovej participatívny a demokratický, čo je dokladom toho, že je na stole materiál, na ktorom je zhoda.

„Rozpor je však medzi nami a ministerstvom zahraničných vecí, pričom zásadná nezhoda je v tom, že rezort nechce výsledok participatívneho procesu, kde sme sa dokázali dohodnúť,“ vysvetlila.

Ako doplnila, proti dokumentu ako takému nič zásadné nenamietajú.

Podľa členky rady Adriany Mesochoritisovej nie je na prípravu stratégie potrebný rok či dva.

„Materiál je pripravený, nikto z nás nechce, aby sme to tak dlho ťahali. Na stole je materiál, ktorý potrebuje isté vylepšenia, no netreba na ne až tak veľa času,“ povedala v rozprave s tým, že im ide o jeho dotiahnutie.

Celospoločenský konsenzus podľa jej slov nedosiahnu asi nikdy, pričom nevyjednávajú o ľudských právach, ale o ich uplatniteľnosti.

„Nechceme znovu spustiť kolo prípravy, len materiál vylepšiť, pretože potom budeme môcť predložiť takú stratégiu, na ktorej bude zhoda,“ doplnila.

Lajčák: Nič si nenahovárajme

Taký dokument chce aj predseda rady Lajčák.

„V žiadnej fáze prípravy som nenanucoval svoje videnie, bol som len mediátorom. Ak máte pocit, že má ďalšia príprava zmysel, ja som na to pripravený, no nedávajme si žiadny termín, pretože sme už mali tri a nechcem, aby sme boli pod tlakom,“ povedal. Ako dodal, pod časovým tlakom boli od začiatku tvorby stratégie.

Občianska komora rady si uvedomuje, že ľudské práva sú oblasť, za ktorú má zodpovednosť štát. „Mali by sme teda materiál dokončiť, a to participatívne, mali by sme prepojiť všetky prílohy s kľúčovými uzneseniami a s telom samotnej stratégie,“ vysvetlila Mesochoritisová.

Lajčák bol ochotný a schopný materiál v aktuálnej podobe predložiť na rokovanie vlády.

„Nemám však v úmysle, robiť nič proti rade. No nenahovárajme si, že sa tie zásadne rozdiely v ponímaní ľudských práv na Slovensku zmenia,“ poznamenal.