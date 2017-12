Dúhový pochod v Bratislave bol pokojný, prišli stovky ľudí

Na priebeh Dúhového pochodu dozerala polícia, odohral sa bez väčších incidentov.

28. jún 2014 o 13:16 Michal Durdovanský, Michal Durdovanský a tasr

BRATISLAVA. Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa v sobotu popoludní zišli stovky sympatizantov LGBTI komunity na Dúhovom pochode.

Po prejavoch a koncertoch na pódiu nasledoval samotný pochod. Ten viedol po nábreží a cez Jesenského okolo historickej budovy národného divadla.

Pochodujúcich strážili desiatky mestských a štátnych policajtov. Akcia sa zaobišla bez incidentov. Celkovo polícia predviedla sedem osôb, najmä "v súvislosti s pokusom o narušenie priebehu verejného zhromaždenia," povedal Michal Szeiff z polície.

Ospravedlnenie za zákonodarcov

„Ospravedlňujem sa za zákonodarcov,“ vravel na pódiu pred začiatkom pochodu ulicami poslanec Martin Poliačik (SaS).

Čoskoro bude účinná novela ústavy, ktorá podľa organizátorov pochodu privileguje len jednu formu rodiny. Tú prijal vládny Smer za pomoci KDH a iných konzervatívnych poslancov.

Na otázku, či Slovensko prijme zákony zrovnoprávňujúce homosexuálov s ostatnými odpovedal, že „otázkou nie je či, ale kedy“.

„Nerád by som sa dočkal momentu, kedy by to bolo upravené na úrovni Európskej únie a my by sme to museli prijať,“ vraví.

Blaha zo Smeru: Homofóbia KDH nepomáha Slovensku

„Rovnosť, sloboda a láska, to sú základné sociálno-demokratické hodnoty,“ povedal poslanec Smeru Ľuboš Blaha.

„Myslím, že spoločnosť je už nastavená tak, že by tu mohli byť nejaké ústupky voči gejom a lesbičkám, ale na manželstvá sme ešte nedorástli. Ja osobne by som s nimi nemal problém,“ vraví Blaha s tým, že v ďalšom volebnom období by podľa neho mohla prísť na reč aj registrované partnerstvá.

To, že Smer podporil na pochode kritizovanú novelu ústavy, vníma ako výsledok politických dohôd s KDH.

„Homofóbia, ktorú dlhodobo presadzuje KDH, určite nepomáha Slovensku,“ dodáva. On sám za novelu ústavy nehlasoval, bol na konferencii v Olomouci.

Na pódiu rečnil aj primátor Bratislavy Milan Ftáčnik (s podporou Smeru), ktorý pochod podporuje, už odkedy je primátorom. „Je to o rovnosti medzi ľuďmi. Myslím si, že tá ešte stále nie je samozrejmosťou,“ vysvetľuje.

Pochody za život, ktoré v Bratislave boli, mesto zatiaľ nikdy nepodporilo. „Nikto sa na nás neobrátil,“ vraví Ftáčnik.

Novelu ústavy vníma ako vyhovenie väčšinovej spoločnosti. „Nedáva to riešenie pre menšinu ľudí. Nie je to krok vpred,“ myslí si.

Mikrofón do ruky dostala aj štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská.

Tá hovorila, že síce žije v „tradičnej“ rodine, no hnevá ju, že ako právnička nevie pomôcť známym, ktorí ako páry rovnakého pohlavia nemôžu využívať všetky práva prináležiace heterosexuálnym manželom.

FOTO PRE SME - MIROSLAV ČEVELA

Symbolicky novelizovali ústavu

Tohtoročným mottom pochodu bolo „Poď von s rodinou“. Organizátori predstavili vlastnú verziu článku ústavy o rodine, ktorá podľa nich nediskriminuje nikoho.

"Vláda by mala principiálne trvať na napĺňaní ľudských práv v ich komplexnosti, a sem patria aj práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí," povedala výkonná riaditeľka a hovorkyňa podujatia Romana Schlesinger.

Medzi podporovateľmi dúhového pochodu sa pohybovali aj jeho odporcovia.

Podľa zúčastneného hovorcu Fóra angažovaných kresťanov ČR a SR Mojmíra Kovářa je myšlienka tohto podujatia zlá a rozbíja tradičnú rodinu.

"Muž, žena ako matka a Boh, to je rodina. Tá je základnou jednotkou ekonomickej prosperity. Keď funguje rodina, tak funguje aj spoločnosť," povedal.