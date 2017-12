Nova schválila návrh stanov, liberáli opustili rokovanie

Daniel Lipšic presadil zrušenie ideologických frakcií v hnutí a zníženie počtu podpredsedov.

28. jún 2014 o 14:14 sita, tasr

BRATISLAVA, DETVA. Republiková rada strany Nova v sobotu v Detve schválila návrh predsedu Daniela Lipšica na zmenu stanov.

Lipšic navrhol zrušenie ideologických frakcií v strane a zníženie počtu podpredsedov. Liberáli s návrhom Lipšica nesúhlasili a opustili rokovanie rady.

Novými podpredsedami sa stali Jana Žitňanská, Marcel Klimek a Gábor Grendel. Štvrtého podpredsedu majú členovia rady navrhnúť do jesene.

Lipšic: Je to reštart

Pre Daniela Lipšica znamená sobotňajšie rokovanie Republikovej rady reštart hnutia Nova.

"Je to pre mňa posledná rada, ktorá sa zaoberá vnútrostraníckymi vecami. Prešla zmena stanov, čím sa zrušili ideologické frakcie a máme aj menej podpredsedov, aby bolo predsedníctvo efektívnejšie," konštatoval Lipšic.

"Ja mám konzervatívne myslenie, ale v hnutí Nova je stále priestor aj pre liberálnejších ľudí. Nie je to žiadne rozdelenie, nič také sa nedialo a tak by to malo zostať, pokiaľ sa kolegovia nerozhodnú inak."

Liberáli: Toto by si nedovolil ani Mečiar

Poslanci Národnej rady SR z liberálnej platformy hnutia Nova Daniel Krajcer, Juraj Miškov, Jozef Kollár, Martin Chren a Juraj Droba, ktorí do hnutia prišli z SaS, považujú spôsob schválenia zmeny stanov za silový a nedemokratický.

Ako uviedli v spoločnom stanovisku, tesne pred hlasovaním predseda Novy Daniel Lipšic účelovo odvolal viac ako 20 neprítomných členov republikovej rady, aby takto znížením kvóra zaistil schválenie svojho návrhu na zmenu stanov.

„Sme presvedčení o tom, že toto by si nedovolil ani Vladimír Mečiar. Naše ďalšie kroky budú, že v najbližších dňoch si zvoláme stretnutie členov občianskeho združenia Liberálna dohoda a tam sa dohodneme o ďalšom postupe,“ povedal Kollár.

Nevedia, či odídu z hnutia

Podľa Krajcera je zmena stanov zlá, pretože ide proti spájaniu, ktoré sa v Nove začalo pred rokom a ktoré by podľa poslancov z liberálnej frakcie Novy malo pokračovať.

"V najbližších dňoch zvoláme členov občianskeho združenia Liberálna dohoda a tam sa rozhodne o našich ďalších krokoch, keďže cítime zodpovednosť za všetkých členov Liberálnej dohody," povedal Kollár.

Podľa pätice politikov ešte nie je rozhodnuté, či zotrvajú v hnutí, alebo odídu.