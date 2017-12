Procházka odmietol, že by bol koňom Penty

Radoslav Procházka tvrdí, že má tri ponuky od bánk na úver pre Sieť.

29. jún 2014 o 12:47 SITA

Radoslav Procházka tvrdí, že má tri ponuky od bánk na rokovanie o podmienkach úveru pre Sieť.

BRATISLAVA. Líder strany Sieť Radoslav Procházka si myslí, že stranu by mali financovať len dvoma spôsobmi, teda z členských príspevkov a z úveru.

V jeho okolí sú ľudia, ktorí si myslia, že "crowdfinancing", teda tzv. davové alebo verejné financovanie strany má stále svoj význam napriek tomu, aké starosti priniesol tento spôsob Procházkovi aj jeho podporovateľom v prezidentskej kampani.

"Som ochotný počúvať, radiť sa o tom a prijať v kolektíve nejaké spoločné rozhodnutie. Mojou preferenciou je v tejto chvíli naozaj čo najmenej starostí s týmito procesnými vecami a možnosť plnohodnotne sa sústrediť na obsah," vysvetľoval Procházka v relácii TA3 V politike, prečo preferuje financovanie strany úverom a členským.

Majú ponuky od bánk na úver

Prednedávnom už poslali listy 15 bankám a dostali tri odpovede s ponukou na rokovanie o podmienkach úveru pre Sieť.

"Budem trvať na tom, aby ten úver bol dostatočne veľký na to, aby sme s touto procesnou stránkou mali naozaj pokoj," dodal. Sústrediť sa chcú na to, prečo do politiky s novou stranou idú.

Procházka v relácii povedal, že informácie o jeho údajnej snahe získať v prezidentskej kampani inzerciu bez bločku, z čoho ho obvinil líder Obyčajných ľudí Igor Matovič, nie sú pravdivé.

Procházka na otázku, či má tajných sponzorov, medzi ktorých by mohla patriť Penta, reagoval pripomenutím svojich postojov.

Už niekoľko rokov hovorí o tom, že by sa mali zrušiť zdravotné odvody, čo je podľa Procházku jeden z hlavných biznisov Penty v zdravotníctve.

"Ja mám byť kôň Penty, ktorý ide priamo proti tomuto zámyslu? Dlhodobo!," poznamenal Procházka. Podľa neho sú takéto šumy každý deň o niekom inom.

Za útokmi má byť niekto blízky vláde

Líder Siete v relácii potvrdil, že má dôkazy o tom, že za útokmi na financovanie jeho kampane je niekto blízky vládnym kruhom. Zverejňovať ich však nebude.

"To je tá čierna mágia v politike, ktorá zničí ľudí, ktorí tým operujú," dodal Procházka, ktorý to odmieta robiť.

Hovorí, že jeho zbraňou je program. Podľa Procházku je logické, že Smeru vyhovuje, aby proti nemu stáli "pestrofarebné puzzle".

"Pevného, súdržného, odhodlaného súpera sa samozrejme bojí alebo nemá záujem, aby taký súper vznikol," myslí si Procházka.